Platil jsem si maséry, řekl senátor z USA. Do Česka jezdil pro sex s nezletilými

Holmbergovo přiznání přišlo asi měsíc a půl poté, co se dohodl s prokurátory na ukončení procesu bez soudního líčení. Státní zastupitelství v dohodě slíbilo, že stáhne druhé obvinění týkající se přijímání dětské pornografie a za hlavní bod obžaloby navrhne trest výrazně pod maximální hranicí. Tou je 30 let vězení a pokuta čtvrt milionu dolarů (5,8 milionu korun).

Holmberg, kterému je nyní 80 let, se v dohodě přiznává, že „opakovaně cestoval“ z USA do Prahy „s motivujícím účelem provozovat komerční sex“ s lidmi mladšími 18 let. Podle prokurátorů mezi lety 2011 a 2021 hlavní město Česka navštívil 14krát. Navštěvoval při tom „vilu“, kterou jeden jeho spolucestující popsal jako nevěstinec s náctiletými maséry.

Aféra rozvrátila dlouhou kariéru republikánského politika, který byl kdysi považován za jednoho z nejvlivnějších senátorů v Severní Dakotě. Holmberg v regionálním parlamentu působil více než 45 let, načež předloni rezignoval krátce poté, co policisté a federální agenti kvůli podezření z trestných činů provedli razii v jeho bydlišti ve městě Grand Forks.

Kdy se dozví výši trestu, nebylo ihned jasné. Podle lokálního listu The Forum of Fargo-Moorhead verdikt do konce roku nezazní, protože podle soudce Daniela Hovlanda bude potřeba několik měsíců na vyšetřování spojené s určením trestu.

Hovland ve čtvrtek přijal Holmbergovo přiznání a položil mu sérii otázek ohledně jeho činů, uvádí AP. Obžalovaný mimo jiné uvedl, že v dané době přesně nevěděl, kolik let je lidem, s nimiž se v Praze stýkal.

S „některými z nich“ měl kontakty sexuální povahy, řekl soudci, aniž počet těchto případů specifikoval.

„Bylo to prostě něco, nechci říct že jsem do toho spadl... co jsem dělal,“ odpověděl Holmberg na dotaz, jak se „zamotal do tohoto životního stylu“.