USA vzpomínaly na 11. září. Páteční pieta se konala jinde než obvykle, kampaň omezil jenom Biden

WASHINGTON/PRAHA Spojené státy si včera připomněly výročí atentátů z 11. září 2001. Islamisté z teroristické sítě al-Káida tehdy souběžně unesli čtyři dopravní letadla a následně je nasměrovali do několika veřejných budov.

Celkem kvůli tomu zahynulo na tři tisíce lidí, dalších šest tisíc jich bylo zraněno. Nejvíc obětí svého času zaznamenalo město New York, kde narazila hned dvě letadla do budovy Světového obchodního centra. K dalším cílům patřil Pentagon, tedy budova amerického ministerstva obrany, a Kapitol, v němž sídlí parlament.



I když bývá při příležitosti výročí 11. září soustředěna hlavní pozornost zejména na newyorský památník u tak zvaného „Ground Zero“, letos tomu bylo jinak.

V centru páteční piety bylo město Shanksville ve státě Pensylvánii, které leží asi 240 km severozápadně od Washingtonu. Tamního shromáždění se zúčastnil i prezident Donald Trump. Celý program, který v minulých letech trval až devadesát minut, byl kvůli koronavirové pandemii zkrácen na pouhých dvacet minut.

V Shanksville se před devatenácti lety zřítil poslední ze čtyř unesených letounů. Podle původního záměru teroristů měl být nasměrovaný na budovu Kongresu. Nepovedlo se to pouze díky tomu, že skupina odvážných cestujících vtrhla do kokpitu stroje a dokázala čtyři únosce přemoct.



Pádu stroje se už ovšem zabránit nepodařilo. Letadlo společnosti United Airlines se zřítilo na pole v blízkosti Shanksville. O život tenkrát přišlo 40 lidí, včetně sedmi členů posádky.

Jejich oběť včera ocenil i americký prezident. „Jediná věc, která stála mezi zlem a srdcem americké demokracie, byla odvaha a rozhodnost čtyřiceti mužů a žen, úžasných pasažérů a posádky letu 93,“ uvedl doslova.

Souboj o hlasy v Pensylvánii

Po Trumpovi včera do Shanksville zavítal i jeho demokratický protikandidát Joe Biden. Někdejší viceprezident v předchozí administrativě prezidenta Baracka Obamy se přitom stihl zúčastnit i vzpomínkové akce u Ground Zero v New Yorku. Důvod, proč v letošním roce zavítali do Shanksville oba uchazeči o prezidentský úřad, je prozaický. Region s necelými třinácti miliony obyvatel na severovýchodě USA totiž patří do skupiny států, které mohou za necelé dva měsíce rozhodnout o příštím pánovi Bílého domu.

Žádná z obou hlavních stran zde nemá jednoznačně navrch. Před čtyřmi lety Trump v Pensylvánii těsně vyhrál, a to o 0,72 procenta. Ve sboru volitelů mu to nakonec vyneslo dvacet hlasů a výrazně posunulo k celkovému vítězství.

V minulosti dodržovali kandidáti nepsané pravidlo, že na výročí 11. září výrazně omezí kampaň, pokud ji úplně nepozastaví. Poprvé toto pravidlo zavedli v roce 2004 tehdejší republikánský prezident George W. Bush a demokraticky protikandidát John Kerry. Barack Obama a John McCain v roce 2008 dokonce spolu položili růže u hlavního památníku obětem 11. září v New Yorku.

Před čtyřmi lety se dohodly volební týmy Donalda Trumpa a Hillary Clintonové, že během tohoto dne stoply předvolební spoty v televizi a rozhlase.

Letos předvolební kampaň v televizi a rádiu podle všeho omezil pouze Biden.