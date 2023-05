Kazí prospěch i duševní zdraví. V USA jdou do boje proti mobilům ve školách

„Tohle musí skončit,“ řekla Elizabeth Lolliová, která vede síť státních škol ve městě Dayton ve státě Ohio. „Máme prospěchové problémy, které nelze napravit, když budou studenti dál sedět u svých telefonů,“ dodala.

Federální data podle listu The Washington Post (WP) nyní ukazují, že na většině amerických škol už v roce 2020 platily zákazy používání mobilů v hodinách. Po narušení výuky spojeném s bojem proti covidu-19 však přichází jejich důslednější vymáhání a také zpřísňování pravidel.

Po covidových letech otázka nabrala na naléhavosti, neboť mnohé školské okrsky v USA pozorují propad ve znalostech žáků a snaží se dělat vše pro zvrácení tohoto vývoje.

Zároveň učitelé po návratu studentů do školních lavic zjišťovali, že děti během hodin ještě více používají telefony k prohlížení obsahu na sociálních sítích nebo ke komunikaci.

Zejména sociální sítě přitom školy vnímají nejen jako prvek odvádějící pozornost od učení, ale také jako nežádoucí fenomén z hlediska duševního zdraví žáků. Školské sítě dokonce začaly v této souvislosti vznášet žaloby proti technologickým společnostem.

Bouří se studenti, mnohdy i rodiče

Nové zákazy telefonů mezitím od začátku roku zavedly školy ve státech Connecticut, Pensylvánie, Ohio, Colorado nebo Kalifornie, uvádí nový článek. Metody boje proti mobilům se různí. Někde jsou žáci zkrátka nuceni mít své přístroje během výuky odložené, jinde jim je na začátku vyučování učitelé odebírají a ukládají mimo jejich dosah.

„Nechceme nikomu brát jejich svobody, ale musíme mít ve třídě plnou pozornost,“ řekla šéfka jistého okrsku v Pensylvánii Nancy Hinesová.

Její tým nejdříve loni zavedl zákaz telefonů na druhém stupni základních škol, letos systém rozšířil na střední školy. Zde studenti každé ráno odkládají mobily do uzamykatelných pouzder, která se odemknou při odchodu domů přiložením k magnetickému zařízení.

Mnohé studenty pochopitelně takovéto praktiky netěší, píše WP, zatímco kritika zaznívá i od některých rodičů. Ti trvají na tom, že děti telefony potřebují pro krizové případy.

„Dodržuje se to stoprocentně? Ne!“ komentovala zavádění restrikcí Hinesová. „Ale většina našich učitelů by řekla, že je to takto o hodně lepší,“ dodala.