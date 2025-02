Pobyt v USA za pět milionů dolarů. Trump chystá zlaté karty i pro ruské oligarchy

6:50 , aktualizováno 6:50

Americký prezident Donald Trump chce zhruba za dva týdny začít prodávat „Trumpovy zlaté karty“, které by za cenu pěti milionů dolarů (téměř 120 milionů korun) umožnily svému majiteli trvalý pobyt ve Spojených státech. Podle tiskových agentur to dnes řekl médiím v Bílém domě. Majitelé karet by v zemi vytvářeli pracovní místa a platili daně, prohlásil prezident. Do nového imigračního programu by se podle Trumpa mohli zapojit i ruští oligarchové.