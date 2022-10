„Už žádné bianko šeky.“ Skončí po Novém roce americká podpora Ukrajiny? Kyjev se bojí nástupu republikánů

Na dveře klepou americké volby do Kongresu a s nimi velmi pravděpodobně změna v čele Sněmovny reprezentantů. Zatím vše nasvědčuje tomu, že takzvané midtermy vyhrají republikáni a přinejmenším v dolní komoře získají 8. listopadu většinu. Novým lídrem sněmovny by se pak stal matador jejich libertariánského křídla Kevin McCarthy.

To by s sebou mimo jiné mohlo přinést také změnu postoje k válce na Ukrajině. Republikáni totiž sice tradičně byli stranou „jestřábů“, jejich nová libertariánská a populistická základna má však k zahraničním intervencím velmi rezervovaný postoj. Dvojnásobně to platí pro tvrdé jádro tohoto proudu – takzvané trumpisty.