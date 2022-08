Primárky ve Wyomingu vyhrála Trumpova kandidátka, „zrádkyně“ Cheneyová pohořela

Cheneyová označila svou prohru za začátek nové kapitoly své politické kariéry. „Naše práce ještě zdaleka není u konce,“ řekla svým příznivcům, mezi nimiž byl také její otec a bývalý americký viceprezident Dick Cheney.

Kongresmanka a členka výboru pro vyšetřování násilností v Kapitolu 6. ledna loňského roku už dříve uvedla, že bude i nadále aktivně působit v politice, hovoří se o její případné prezidentské kandidatuře v roce 2024.

Vítězství relativního politického nováčka Hagemanové se s ohledem na předvolební průzkumy předpokládalo. Cheneyovou se přitom podle dřívějších informací chystali podpořit i demokraté a nezávislí, kteří dočasně změnili stranu, aby mohli v republikánských primárkách hlasovat.

Na Aljašce bojuje o křeslo i Palinová

Primárky se konaly také na Aljašce.Trumpova oponentka Lisa Murkowská, která stejně jako Cheneyová hlasovala loni pro ústavní žalobu (impeachment) proti Trumpovi, se v souboji o křeslo v Senátu utká s Kelly Tshibakaovou, jež se těší exprezidentově přízni.

Vzhledem ke změnám v aljašském volebním systému ovšem do listopadových voleb nepostupuje jeden, ale čtyři kandidáti, a to nezávisle na své stranické příslušnosti. Do klání o křeslo ve Sněmovně reprezentantů na Aljašce postoupili demokratka Mary Peltolaová a republikáni Nick Begich a bývalá guvernérka Aljašky a někdejší kandidátka na viceprezidentku USA Sarah Palinová.

O jménu třetího ze čtyř kandidátů na postup zatím není rozhodnuto. Peltolaová, Begich a Palinová se také utkali v doplňovacích volbách, které mají rozhodnout o tom, kdo převezme zbývajících několik měsíců mandátu kongresmana Dona Younga, který zemřel v březnu. Vítěz tohoto klání ale bude možná znám až koncem srpna.

Trumpovi odpůrci „vymírají“

Podporovatelé Republikánské a Demokratické strany ve Spojených státech letos ve jednotlivých amerických státech vybírají z kandidátů svých stran, kdo je bude zastupovat v listopadových všeobecných volbách do Kongresu, na guvernérské posty i v jiných místních volbách.

Pro Trumpův impeachment v souvislosti s loňskými násilnostmi v americkém Kongresu, kde zákonodárci potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb, hlasovalo několik republikánů.

Ti nyní „vymírají“, poznamenala AP. K demokratům se loni připojilo sedm republikánských senátorů a deset republikánských členů Sněmovny reprezentantů. Ze zmíněných deseti kongresmanů letos v primárkách zvítězili jen dva. Podle ní zbytek buď prohrál nebo neusiloval o znovuzvolení.

Většina kandidátů, které Trump v současném volebním období podpořil, v primárkách uspěla, což podle jeho příznivců svědčí o jeho pokračujícím vlivu na Republikánskou stranu. Exprezident zvažuje, zda bude za dva roky znovu kandidovat do Bílého domu.

Exprezident dosud do značné míry dominoval v boji o utváření Republikánské strany k obrazu svému a pomohl dosadit své věrné do klíčových volebních soubojů od Arizony přes Georgii po Pensylvánii.