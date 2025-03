SpaceX zrušila testovací let lodi Starship, odpočet už se blížil nule

Největší a nejsilnější raketa na světě, měřící 123 metrů, se chystala ke startu na odpalovací rampě v texaském areálu Boca Chica u mexických hranic. Pouhých 40 sekund před startem byl odpočet zastaven kvůli dosud nespecifikovaným potížím. Osmý testovací let se tak uskuteční nejdříve v noci ze dneška na středu.

K dosud poslednímu, sedmému letu Starship odstartoval v polovině ledna. Krátce po startu ale společnost ztratila kontakt s kosmickou lodí, která měla na palubě deset maket simulujících satelity Starlink. Také nyní měla vynést čtyři podobné makety.

Při šestém testovacím letu v listopadu sice loď provedla požadovaný let, ale raketa se neplánovaně zřítila do oceánu. Jediný zcela úspěšný test se tak uskutečnil v říjnu, kdy se nosná raketa vrátila na odpalovací rampu a kosmická loď uskutečnila naplánovaný let.

Všechny dosavadní testovací lety byly bez posádky, podle SpaceX má ale plavidlo v budoucnu unést až 100 lidí, nebo velké množství nákladu a vybavení.

Úspěch systému je klíčový i pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který si Starship vybral pro přistání svých astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis. NASA plánuje, že by se na oběžnici Země mohli lidé vrátit již v příštím roce.