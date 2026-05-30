USA urychlí stažení vojsk z Evropy. Plán představí spojencům v příštích týdnech

  20:41aktualizováno  20:41
Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Dnes to na webu uvedl německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům, dodal list.
Vlajky NATO a USA vlají u vchodu do budovy v první den summitu NATO v nizozemském Haagu. (24. června 2025) | foto: Toby MelvilleReuters

Plány se mají týkat toho, ve kterých oblastech chce Washington omezit vojenské kapacity. „Tyto změny budou zahrnuty do naší nabídky vojenských sil a kapacit na příští konferenci NATO,“ potvrdil Welt am Sonntag vysoce postavený představitel Pentagonu.

Příští konference se koná v červnu. Na pravidelných setkáních národní vojenské orgány stanovují, jaké kapacity mohou alianci poskytnout.

„Chceme poskytnout spojencům potřebné informace a dostatečný přehled, aby bylo možné co nejrychleji a nejefektivněji uskutečnit přechod k evropské obraně, v níž spojenci převezmou hlavní odpovědnost za konvenční obranu Evropy,“ dodal zástupce amerického ministerstva.

Spojené státy přehodnocují vojenskou přítomnost v Evropě a již delší dobu se očekává, že ji omezí s ohledem na požadavek prezidenta Donalda Trumpa, aby evropští členové NATO převzali větší roli při obraně kontinentu.

V německých vládních kruzích se podle Welt am Sonntag dosud předpokládalo, že Američané se budou stahovat postupně a koordinovaně. Tím, že Washington nyní potvrdil zavedení konkrétních škrtů, neposkytuje Evropanům příliš času na reakci, dodal nedělník.

Konkrétně snížení prosazovaná Washingtonem týkají zejména takzvaného Modelu sil NATO (NFM), který má umožňovat rychlé nasazení sil aliance. Ten stanoví, kolik vojáků dorazí na frontu jako posily do deseti dnů, kolik jich bude mezi deseti a 30 dny a kolik vojáků se maximálně nasadí do půl roku. Dosud jich mělo být až 800 tisíc. Kapacity zahrnují strategické bombardéry, přesné údery na velké vzdálenosti, námořní kapacity a tankovací letouny.

Částečné stažení USA oslabí důvěryhodnost závazku NATO, podle nějž je útok na jednoho člena aliance považován za útok na všechny a vyvolává kolektivní reakci. Vývoj by měl podle listu vyvolávat obavy zejména v Pobaltí.

Podle informací Welt am Sonntag již nyní v americké armádě panují pochybnosti, zda NATO v Evropě disponuje dostatečnými silami k plnému uskutečnění regionálních obranných plánů. Rusko by tak mohlo alianci ohrozit především tam, kde má Moskva geografické výhody a rychleji dostupné síly, uvedl list. Pokud Washington z plánů NATO vyřadí další kapacity, problém se ještě více prohloubí.

Agentura Reuters před dvěma týdny s odvoláním na dva nejmenované americké činitele uvedla, že Spojené státy odstoupily od záměru dočasně vyslat 4000 vojáků ze základen v USA do Polska. Stalo se tak dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa.

Překvapivý krok podle Reuters vyvolal otázky stran očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Velitel amerických pozemních sil generál Christopher LaNewe v květnu ve Sněmovně reprezentantů během slyšení ohledně vojenského rozpočtu vysvětloval, že armáda dostala pokyn ke zmenšení sil.

Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85 tisíc amerických vojáků, z toho zhruba 10 tisíc v Polsku a 36 tisíc v Německu.

