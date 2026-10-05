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Muži se v Baltimoru hádali o parkovací místo, při přestřelce zabili 12letou dívku

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  10:02aktualizováno  10:02
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V baltimorském sousedství došlo ke střelbě. (2. července 2023) | foto: Profimedia.cz

Dvanáctiletá dívka o víkendu zemřela v americkém státě Maryland během přestřelky, kterou podle policie patrně vyvolal spor o parkovací místo. Další čtyři lidé utrpěli při incidentu lehká zranění. Po pachatelích policie pátrá.

Střílet začali v sobotu večer dva muži na parkovišti u stadionu ve městě Baltimore, kde se právě konal juniorský zápas v americkém fotbale.

„Ti dva zbabělci na sebe vytáhli zbraně a jeden z nich začal pálit a zasáhl dívku, která nejspíš byla tam někde u hřiště,“ citoval list USA Today baltimorského policejního komisaře Richarda Worleyho.

Pětadvacetiletou ženu převezla sanitka do nemocnice, její zranění nejsou kritická. Další tři lidi ošetřili lékaři s lehčími zraněními.

„Dva dospělí se začali hádat a stálo to život 12letou dívku. Takovéhle věci by se nikdy neměly stávat,“ řekl starosta města Brandon Scott.

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