Střílet začali v sobotu večer dva muži na parkovišti u stadionu ve městě Baltimore, kde se právě konal juniorský zápas v americkém fotbale.
„Ti dva zbabělci na sebe vytáhli zbraně a jeden z nich začal pálit a zasáhl dívku, která nejspíš byla tam někde u hřiště,“ citoval list USA Today baltimorského policejního komisaře Richarda Worleyho.
Pětadvacetiletou ženu převezla sanitka do nemocnice, její zranění nejsou kritická. Další tři lidi ošetřili lékaři s lehčími zraněními.
„Dva dospělí se začali hádat a stálo to život 12letou dívku. Takovéhle věci by se nikdy neměly stávat,“ řekl starosta města Brandon Scott.