Mezi lidmi, kteří s vyšetřovateli spolupracují, je spolubydlící podezřelého. Podle guvernéra jde o transgenderovou osobu, s níž měl Robinson romantický vztah.
Guvernér Cox nicméně uvedl, že prozatím není jasné, zda je genderová identita této osoby pro vyšetřování relevantní. Některá konzervativní média a jednotlivci totiž už dříve Kirkovu vraždu připisovaly „transgenderové ideologii“.
Přestože byl Robinson podle Coxe vychován věřícími rodiči ve velmi konzervativní části státu Utah, „jeho ideologie byla velmi odlišná“ od smýšlení jeho rodiny. Robinson byl registrovaným voličem, ale nepříslušel k žádné politické straně.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu Kirka, který byl stoupencem prezidenta Donalda Trumpa, útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.
Kirk byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Poslední rozloučení s Kirkem se bude konat 21. září ve městě Glendale v Arizoně.