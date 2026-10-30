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USA prodají pět set střel pro systém Patriot Ukrajině, uvedlo ministerstvo

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  21:29aktualizováno  21:34
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ilustrační snímek | foto: AP

Americké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že schválilo prodej 500 střel PAC-3 do systémů protiraketové obrany Patriot Ukrajině. Odhadovaná cena je 2,1 miliardy dolarů (45,8 miliardy Kč) a financovat nákup budou "partneři a spojenci", uvedl úřad Marca Rubia.

Ukrajina požádala o nákup pěti set raket PAC-3. Součástí dodávky bude také menší obranné vybavení: utajené i neutajené náhradní díly pro rakety PAC-3 v rámci programu Missile Segment Enhancement (MSE), jakož i další související prvky logistické a softwarové podpory.

„Tento navrhovaný prodej podpoří cíle zahraniční politiky a národní bezpečnosti Spojených států tím, že zvýší bezpečnost partnerské země, která je hybnou silou politické a ekonomické stability v Evropě,“ uvedlo ministerstvo.

Ukrajina tuto zakázku uhradí z darů od Kanady, Německa a Norska v rámci programu JUMPSTART (Joint Ukraine Multinational Programme – Services, Training and Articles Rapid Timeline) a z národních prostředků financovaných z úvěru Evropské unie na podporu Ukrajiny. Do této transakce nejsou zapojeny žádné prostředky USA, zdůraznil úřad.

„Navrhovaný prodej zlepší schopnost Ukrajiny čelit současným i budoucím hrozbám tím, že posílí její integrované schopnosti protivzdušné a protiraketové obrany.“

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