Melania apelovala na Putina v osobním dopise, Trump mu ho předal

  10:04
Americká první dáma Melania Trumpová v osobním dopise ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napsala o utrpení dětí na Ukrajině a v Rusku, píše Reuters s odkazem na dva zdroje z Bílého domu. Přesný obsah dopisu zdroje nesdělily, pouze se zmínily o tom, že v něm Trumpová napsala o únosech dětí v důsledku války na Ukrajině.
Dopis od první dámy prezident Donald Trump Putinovi předal osobně při pátečním jednání na Aljašce, kam ho manželka nedoprovázela.

Putin a Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla.

Ukrajina označila únosy desítek tisíc svých dětí odvlečených do Ruska nebo na Ruskem okupovaná území bez souhlasu jejich rodin či poručníků za válečný zločin, který splňuje definici genocidy podle úmluvy OSN. Moskva tvrdí, že chrání zranitelné děti před válečnou zónou.

Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že Rusko způsobilo utrpení milionům ukrajinských dětí a porušuje jejich práva od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022.

