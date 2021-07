USA sžírá epidemie násilí. Američané si loni pořídili na 23 milionů zbraní, prodeje zvedly volby, nepokoje i covid

WASHINGTON/PRAHA Rok 2021 se již teď zapsal do historie USA jako jeden z nejhorších, co se úmrtí střelnou zbraní týče. V zemi zemřelo za prvních pět měsíců letošního roku na 8100 Američanů, tedy asi 54 lidí denně. Podle dat z instituce Gun Violence Archive je to o čtrnáct úmrtí denně více, než tomu bylo ve stejném období během posledních šesti letech. Zemi podle Bílého domu zachvátila doslova „epidemie násilných činů“.

Policie u Bostonu zavřela dálnici kvůli skupině těžce ozbrojených mužů. Všech devět se nakonec podařilo zatknout Již loňský rok přitom lámal rekordy. V počtu střeleckých útoků byl dokonce nejhorší za poslední dvě desetiletí. Podle FBI počet vražd loni stoupl o 25 procent a nárůst pokračoval i v prvních třech měsících letošního roku. V Los Angeles počet zabití střelnou zbraní vzrostl o 36 procent a v New Yorku o 23. Letos však čísla naznačují, že bude ještě hůře. Podle deníku USA Today se dá očekávat, že „čísla v následujících měsících ještě porostou, jelikož s létem střeleckých incidentů vždy přibývá“.

Vláda prezidenta Joea Bidena se proto předminulý týden rozhodla nastalou situaci řešit. „Až příliš dlouho jsme vídali násilí v ulicích,“ uvedl minulý týden v projevu šéf Bílého domu. „Je na čase jej snížit.“ Nová vládní strategie stojí především na omezení ilegálního prodeje zbraní, či větším financování policejních sborů – tam by měly putovat miliony dolarů. Rekordní počet nákupů Ostatně epidemií by se dal nazvat i masivní nárůst nákupů zbraní, bez kterých by ke střeleckým útokům ani docházet nemohlo. A i zde padaly loni a letos rekordy. Ve volbami, covidem a násilnými nepokoji poznamenaném roce 2020 si pistoli či pušku koupilo šest a půl procenta Američanů, tedy asi 17 milionů lidí. V roce 2019 to bylo podle dat z výzkumu Northeastern University jen 5,3 procenta. Celkově je podle deníku The Washington Post ve Spojených státech v domácnostech na 400 milionů zbraní, tedy více než je obyvatel. Z toho představují 4 miliony útočné poloautomatické pušky. „Před rokem 2020 prodej zbraní pravidelně stoupal v letech, kdy probíhají volby, nebo tehdy, když země prochází dramatickými událostmi, jako jsou velké střelecké útoky. Loni počet nově zakoupených zbraní stoupl na začátku pandemie při velkých uzávěrách a při protestech po celé zemi po smrti George Floyda,“ konstatoval deník The Washington Post. Podle odborníků je nárůst prodeje zbraní bezprecendentní. Nestoupl totiž jen počet lidí, kteří pořídili zbraň, ale především počet prodaných kusů. Američané si loni pořídili 23 milionů zbraní, tedy oproti roku 2019 jde o 66procentní nárůst. Podle z Národního okamžitého trestního rejstříku FBI si loni v březnu, tedy na začátku pandemie, pořídilo zbraň více než milion Američanů tedy nejvíce od roku 1998, kdy FBI začala schraňovat data o majitelích zbraní. Bezpečností složky při útoku na Kapitol selhaly, usnesly se senátní výbory. Zásah byl chaotický „Američané jsou v současnosti ve zbraňovém závodě sami se sebou,“ uvedl pro deník The New York Times radní South Los Angeles Marqueece Harris-Dawson. „Na začátku pandemie bylo tolik zbraní, jako toaletního papíru.“ A trend se nezastavil ani letos. V lednu a únoru si lidé v USA pořídili více zbraní, než v jakémkoli jiném měsíci loni. Jen v lednu jich se podle dat, které poskytuje FBI, prodalo na 2,5 milionu. Zbraně pořizují i menšiny Překvapivá jsou však i loňská data o samotných kupcích. Nejde již jen o zbraňové nadšence. Pětina z kupujících si zbraň pořídila poprvé v životě. Polovina z těchto lidí byly ženy, pětina černoši, pětina hispánci. Podle studie University of Chicago vlastní nyní zbraň v USA 39 procent domácností. V roce 2016 to přitom bylo pouhých 32. Značný nárůst pořizování zbraní letos zaznamenali experti i u asiatů. Odborníci však varují, že zbraní v amerických rodinách může být mnohem více. V zemi je totiž možné objednávat si součástky do zbraní bez jakéhokoliv nutného povolení a samotnou pistoli si pak doma sestavit. A to prakticky anonymně. Zastavení zbraňové epidemie však v USA rozhodně nebude lehké. Jednak má v USA velký vliv zbraňová lobby, která již desetiletí blokuje jakékoliv nové zákonné změny v Kongresu a za druhé se řada zákonodárců snaží uvolněnými pravidly pro držitele zbraní získat voliče. Posledním příkladem takového jednání je konzervativní guvernér státu Texas republikán Greg Abbott. Ten se minulý měsíc rozhodl, že povolí svým spoluobčanům od září nosit u sebe zbraň a to aniž by daný člověk absolvoval jakýkoli trénink či měl na držení zbraně povolení. Podle guvernéra je to dobré rozhodnutí „k ochraně Texasanů“.