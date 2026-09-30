Guvernér jižanského státu Bill Lee původně zamítl žádost o udělení milosti Pikeové poukazující na trauma a sexuální zneužívání, které prožila v dětství. Nejvyšší soud USA v úterý rovněž zamítl na poslední chvíli podanou žádost o odklad popravy. Ta se měla uskutečnit ve věznici s maximální ostrahou v Nashville.
Nyní 50letá Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti.
Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.
Z výpovědi u soudu vyplynulo, že Pikeová vnímala Slemmerovou jako sokyni v boji o přízeň svého přítele Tadaryla Shippa. Pikeová s Shippem se k zabití spolužačky přiznali a oba byli v následujícím roce odsouzeni za vraždu. Zatímco Pikeová obdržela trest smrti, Shipp byl odsouzen na doživotí s možností podmíněného propuštění.
Shadolla Petersonová, které bylo v době vraždy 18 let a páru během vraždy posloužila jako hlídka, u soudu vypovídala jako svědkyně obžaloby a dostala podmínku.
Pikeová je v současnosti jedinou ženou v Tennessee čekající v cele smrti. V srpnu 2001 byla odsouzena za pokus o vraždu spoluvězeňkyně.
Její právníci v 226stránkové petici žádali guvernéra, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V žádosti zdokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž vyzdvihli její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy.
Právníci ženy rovněž poukázali na důkazy, že matka Pikeové v těhotenství nadměrně pila, což narušilo vývoj mozku jejich klientky a přispělo podle nich k tomu, že měla v mládí potíže s ovládáním.
Případ Pikeové vyvolal mezinárodní pozornost. Skupina odborníků OSN v oblasti lidských práv nedávno vydala prohlášení, v němž vyzvala ke zmírnění trestu. Podobně se vyjádřila organizace za lidská práva Amnesty International.
Odborníci na sexuální násilí a trauma se rovněž za Pikeovou postavili s tím, že postupy spojené s podáním smrtící injekce pravděpodobně u ženy vyvolají silné a traumatické výjevy sexuálního násilí a znásilnění utrpěného v dětství. To podle nich umocní krutost jejího usmrcení.
Matka zavražděné Slemmerové, May Martinezová, popravu Pikeové podporuje.
Poprava ženských vězeňkyň je ve Spojených státech vzácná. Od roku 1976, kdy nejvyšší soud povolil obnovení trestu smrti, bylo mezi 1683 popravenými vězni pouze 18 žen, vyplývá z údajů Centra pro informování o trestu smrti (DPIC). V Tennessee bylo doposud popraveno 17 lidí.