Střelec na parkovišti v Texasu zabil tři lidi, pak ukradl dvě auta. Policie ho zadržela

Podezřelý po střelbě uprchl z místa činu, ukradl a naboural auto a následně ukradl další vůz, řekla na tiskové konferenci šéfka policie v Austinu Lisa Davisová.
Policie podezřelého podle AP popsala jako bělocha oblečeného do kapsáčových kraťasů a košile s havajským květinovým vzorem.
V příspěvku na sociální síti policie v Austinu X sdělila, že na místě probíhá vyšetřování.
Střelba se odehrála v době, kdy zákazníci nakupují školní pomůcky před začátkem nového školního roku, píše AP. Videa z místa ukazují rozsáhlý zásah policie a záchranných složek na parkovišti obchodu.