Střelec na parkovišti v Texasu zabil tři lidi, pak ukradl dvě auta. Policie ho zadržela

Autor: ,
  7:04
Tři lidé v úterý přišli o život při střelbě na parkovišti obchodního domu Target ve městě Austin v americkém státě Texas. Policie uvedla, že podezřelého muže zadržela, píše agentura AP. K incidentu došlo před třetí hodinou odpolední místního času.

Podezřelý po střelbě uprchl z místa činu, ukradl a naboural auto a následně ukradl další vůz, řekla na tiskové konferenci šéfka policie v Austinu Lisa Davisová.

Policie podezřelého podle AP popsala jako bělocha oblečeného do kapsáčových kraťasů a košile s havajským květinovým vzorem.

V příspěvku na sociální síti policie v Austinu X sdělila, že na místě probíhá vyšetřování.

Střelba se odehrála v době, kdy zákazníci nakupují školní pomůcky před začátkem nového školního roku, píše AP. Videa z místa ukazují rozsáhlý zásah policie a záchranných složek na parkovišti obchodu.

Policisté hlídají areál obchodu Target v Austinu v Texasu po střelbě, při které zemřeli tři lidé. (11. srpna 2025)
Pohled na areál obchodu Target v texaském Austinu, kde došlo ke střelbě. (11. srpna 2025)
Policisté hlídají areál obchodu Target v Austinu v Texasu po střelbě, při které zemřeli tři lidé. (11. srpna 2025)
Policisté hlídají areál obchodu Target v Austinu v Texasu po střelbě, při které zemřeli tři lidé. (11. srpna 2025)
7 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.