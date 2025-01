Takovou zimní bouři nezažili desetiletí. Sníh paralyzoval Texas či Alabamu

V New Orleans si pětašedesátiletý Robert Hammock nasadil čepici a vyrazil se svou border kolií Tillie na ranní zasněženou procházku. „Miluje sníh,“ říká muž a Tillie se spokojeně rozvaluje v břečce na chodníku. „Já pocházím z jižní Alabamy, takže sníh nesnáším.“

Kvůli tomu, co mělo přijít, obyvatele pobřežních oblastí u hranic Texasu a Louisiany úřady vůbec poprvé varovaly před sněhovou bouří. V Panhandlu na Floridě byly v pohotovosti sněžné pluhy.

Příliv arktického vzduchu uvrhl velkou část Středozápadu a východní části USA do hlubokých mrazů. Podle portálu FlightAware.com bylo v úterý zrušeno téměř dva tisíce vnitrostátních i zahraničních letů a přibližně deset tisíc dalších nabralo zpoždění. Obě letiště v texaském Houstonu v očekávání nebezpečných podmínek od úterý pozastavila letový provoz.

Na mezinárodním letišti Louise Armstronga v New Orleans byly zrušeny téměř všechny lety, ačkoli vedení uvedlo, že letiště samotné zůstane v provozu, „dokud budou podmínky bezpečné“. Většina leteckých společností plánuje obnovit běžný provoz ve středu.

Zatímco východní pobřeží zasypal sníh, obyvatelé Velkých planin až po státu Maine se třásli v krutých mrazech. Arktický vzduch snížil teploty hluboko pod normál. Nebezpečně studený vítr se očekával až do úterního rána.

Varování se rozšířilo až k Severní Karolíně a čekává se, že silné sněžení a mrznoucí déšť se budou přes region přesouvat na východ do středy. Mezitím byl v pondělí večer vyhlášen stav nouze v nejméně tuctu okresů v New Yorku. V okolí jezera Ontario a Erijského jezera se totiž až do středy očekává silné sněžení – mezi 30 a 60 centimetry nového sněhu – spolu s extrémně nízkými teplotami.

V Georgii zemřel jeden člověk na podchlazení. Podle předpovědí by se sněžení mohlo rozšířit ze severu Georgie přes Atlantu až do jižních částí, které nejsou na takové počasí zvyklé.

Před bouří vyhlásili guvernéři v Georgii, Louisianě, Mississippi, Alabamě a dokonce i na Floridě stav nouze a mnoho škol v úterý zrušilo vyučování. Podle meteoroložky Hayley Adamsové z Národní meteorologické služby v Houstonu je to poprvé od zimní bouře, která v roce 2021 vyřadila z provozu miliony lidí a zabila více než 200 lidí.

V Dakotě hrozí extrémní mrazy

V největším texaském městě sněží jen zřídka. V únoru 1895 spadlo během dvoudenní bouře v Houstonu rekordních 50 centimetrů. Silný vítr s hustým sněžením snížil viditelnost. A v oblastech na jihu Mexického zálivu, kde sníh padá jen zřídka, se očekávaly rekordní sněhové srážky, poznamenal meteorolog Donald Jones.

Podle Národní meteorologické služby v Baton Rouge ve státě Louisiana už v úterý ráno pokryly centrum města necelé 4 centimetry sněhu, což je první sněžení v hlavním městě od roku 2018.

„Naposledy jsme tolik sněhu viděli v roce 1960 a předtím byl předchozí rekord ve sněžení, který dokonce platí dodnes, z roku 1895,“ řekl Jones. „Podle moderních měřítek to bude historická a velmi památná bouře.“

Na předměstí New Orleansu si policista z Harahanu, který reagoval na poplach v kostele, třel ruce bez rukavic, aby si je zahřál. Sněhová vánice se s východem slunce změnila ve sníh a na silnici se objevilo sotva jedno auto. Starosta Houstonu John Whitmire předtím vyzval obyvatele, aby nevyjížděli na silnice, a upozornil, že teploty nad bodem mrazu se očekávají až ve čtvrtek.

Když v roce 2018 naposledy sněžilo v Charlestonu v Jižní Karolíně , bylo letiště na čtyři dny uzavřeno, protože se posádky snažily odmrazit přistávací dráhy. V roce 2014 spadly z lan mohutného mostu Ravenel Bridge obrovské kusy tajícího ledu a rozbily čelní skla. Úřady nyní most uzavřely, dokud led zcela neroztaje.

V Dakotě a na horním Středozápadě bude mráz podle AP místy dosahovat teplot minus 34 až minus 46 stupňů Celsia. V takovém počasí hrozí extrémní riziko podchlazení a omrzlin. Nejnovější ochlazení je důsledkem narušení polárního víru, prstence studeného vzduchu, který je obvykle uvězněn na severním pólu, dodává agentura. Podle meteorologické služby bude v úterý v Houstonu nejnižší teplota kolem minus 8 stupňů.