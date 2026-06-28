Návrat k bohu. V Texasu budou mezi povinnou četbou i příběhy z bible

Rada seznam schválila v poměru devět ku pěti hlasům po týdnech debat o roli náboženství na veřejných školách. Texas se loni stal největším americkým státem, který ukládá učitelům, aby ve všech třídách vyvěsili desatero přikázání.
Rada tento týden rovněž projednávala učební osnovy sociálních studií, v nichž se objevují paralely mezi biblickými příběhy a americkou historií. Kromě výhrad k povinnosti žáků číst bibli tento krok kritizovali učitelé, kteří nechtějí přijít o pravomoc rozhodovat, co jejich žáci budou číst, i když jim zůstane možnost zadávat dodatečnou četbu v průběhu školního roku.
„Nemám problém se čtením o Davidu a Goliášovi, protože v ty příběhy věřím. Ale pokud to čtu žákům, kteří jsou muslimové nebo ateisté, můžu jim celý den říkat: Učíme se o motivu, učíme se o symbolice. Oni však uslyší: Toto je příběh z bible. Bavíme se o bohu,“ řekla Alyse Dentová, učitelka anglického jazyka z oblasti Dallasu.
Příznivci změny argumentují tím, že židovsko-křesťanské tradice byly klíčové při vzniku Spojených států, což by mělo být zohledněno ve školních osnovách.
„Tato nadčasová díla, včetně pasáží z bible, utvářela americkou kulturu a historii, a ovlivnila generace myslitelů, lídrů a občanů,“ řekla Mandy Droginová z konzervativního institutu Texas Public Policy Foundation. Biblické pasáže podle ní nabízejí cenné lekce o lidské povaze, ctnosti, svobodě a občanské odpovědnosti.
Texas, který vzdělává přibližně jednoho z deseti žáků veřejných škol ve Spojených státech, stanul v popředí úsilí konzervativců zavést náboženství do školních tříd. Stát rovněž umožňuje školám najímat kaplany, kteří poskytují žákům poradenství s cílem předcházet střelbám na školách, pomáhat řešit duševní problémy či užívání drog. Schválil rovněž volitelné osnovy s biblickými prvky.