Společnost v pondělí podle agentury AP hlásila „závažný problém s infrastrukturou způsobený výpadkem proudu“ v jednom ze svých partnerských datových center ve Spojených státech. Výpadek podle firmy vedl k chybám. Počet zhlédnutí některých videí tak dočasně ukazoval nulu, přestože se na ně uživatelé dívali. Lidé rovněž hlásili problémy s načítáním videí či jejich nahráváním na platformu.
Zatímco TikTok uvedl, že platforma zjištěné problémy řeší, guvernér Kalifornie Gavin Newsom na sociální síti X v pondělí oznámil, že zahajuje vyšetřování, zda TikTok neporušuje státní zákony cenzurováním obsahu kritického vůči Trumpovi. „Po prodeji TikToku obchodní skupině spřízněné s Trumpem naše kancelář obdržela zprávy... o potlačování obsahu kritického vůči prezidentu Trumpovi,“ napsala tisková kancelář guvernéra s tím, že obdržené informace byly nezávisle potvrzeny.
Newsom u svého vyjádření sdílel příspěvek jiného uživatele X se snímkem obrazovky z TikToku, podle kterého aplikace zablokovala odeslání zprávy se slovem „Epstein“. Stejnou zkušenost hlásí i řada dalších uživatelů, píše BBC. TikTok tato tvrzení podle stanice popřel a uvedl, že neexistují žádná pravidla zakazující sdílení Epsteinova jména.
Trump a jeho administrativa čelí ostré kritice v kauze zveřejňování spisů z vyšetřování zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Epsteina. Jak Trumpovi političtí odpůrci, tak jeho vlastní voliči v případu žádají větší transparentnost. Mnoho z nich je přesvědčeno, že administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.
Řada uživatelů rovněž uvedla, že na TikToku nevidí příspěvky s politickým obsahem, jako například videa kritizující sobotní zastřelení sedmatřicetiletého zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty v Minneapolis.
Čínský vlastník TikToku, společnost ByteDance, dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s americkými investory s většinovým podílem, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA. Jedním z těchto investorů je softwarová firma Oracle. Předsedou správní rady Oracle je Larry Ellison, jeden z deseti nejbohatších lidí na světě, významný sponzor Republikánské strany a dlouholetý spojenec Trumpa.