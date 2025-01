Donald Trump zvažuje odklad zákazu TikToku v USA o čtvrt roku

Nejvyšší soud USA v pátek ponechal v platnosti zákon, podle kterého musí mateřská společnost ByteDance do neděle odprodat americkou část TikToku, nebo ukončit jeho činnost.

Nově zvolený prezident Donald Trump však naznačil, že po svém nástupu do úřadu pravděpodobně schválí 90denní odklad. „Devadesátidenní prodloužení je něco, co s největší pravděpodobností uděláme, protože je to vhodné,“ řekl Trump v rozhovoru pro NBC.

Aplikace TikTok, kterou vlastní čínská firma ByteDance, má v USA více než 170 milionů uživatelů, což odpovídá téměř polovině americké populace.

Podle zákona by měla platforma do neděle ukončit spojení s čínským vlastníkem, aby se předešlo bezpečnostním rizikům, nebo zastavit činnost. TikTok uvedl, že pokud vláda neposkytne záruku, že zákon nebude vymáhán, síť se odmlčí.

Mezi zájemci o TikTok se objevila americká firma Perplexity AI, specializující se na umělou inteligenci. Společnost nabídla fúzi s TikTokem a vytvoření nového subjektu spolu s firmou New Capital Partners. ByteDance však naznačil, že TikTok U.S. neprodá. Analytici odhadují hodnotu platformy na 50 miliard USD.

Bílý dům označil varování TikToku za trik a uvedl, že se má problematikou zabývat až nová administrativa, která nastoupí v pondělí 20. ledna. Rozhodnutí Trumpa o možném odkladu zákazu tak může být klíčové pro budoucnost TikToku v USA.