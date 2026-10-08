Právník Stephen Ferrell stanici BBC sdělil, že s Pikeovou přímo nemluvil, ale dozvěděl se, že se poprvé od hospitalizace po neúspěšné popravě pohybovala po svém nemocničním pokoji. Je podle něj stále otupělá.
Právníci dříve uvedli, že v pondělí si lékaři mysleli, že Pikeová je ve stavu mozkové smrti a že bude následující den odpojena od přístrojů. V úterý se ale náhle probrala a začala mluvit, byla zmatená a naštvaná.
„Jak mi bylo řečeno, fyzicky je na tom dost špatně, má vážně poraněné paže a nemůže je moc používat,“ uvedl Ferrell s tím, že Pikeová chodí po pokoji, ale daleko nedojde a zapomíná.
Zatím podle právníka není jasné, zda bude mít trvalé zdravotní následky. Její zástupci usilují o to, aby jí byla poskytnuta psychologická pomoc.
Poprava Pikeové se konala 30. září, ale žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu a byla následně převezena do nemocnice. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu.
Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté. Soud nařídil zachovat veškeré důkazy související s nedokonanou popravou, což by mohlo sloužit k žalobě proti státu.
Média dříve uváděla, že jen snaha zajistit při popravě žilní vstup Pikeové trvala zhruba hodinu. Po přijetí do nemocnice měla obě paže oteklé a jen na levé z nich bylo nejméně sedm vpichů. Žena měla paže popálené a plné puchýřů po podání smrticí látky. Obhajoba se domnívá, že kvůli špatnému vpichu část látky skončila v tkáni místo krevního oběhu.
Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. Republikánská kandidátka na guvernérku státu Marsha Blackburnová naopak uvedla, že by se mělo znovu popravovat na elektrickém křesle.
Nyní padesátiletá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako osmnáctiletá v roce 1995 se svým o rok mladším přítelem. Svou devatenáctiletou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Přítel Pikeové vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.