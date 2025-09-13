Zpráva ukázala, že 45 procent studentů posledního ročníku nemá ani základní matematické dovednosti. Jedná se o pětiprocentní nárůst oproti době před 20 lety. Podle Reuters tak pokračuje zhoršující se trend, který začal ještě před pandemií covidu-19. Situace vyvolává otázky ohledně konkurenceschopnosti amerických studentů na měnícím se globálním trhu práce.
Zveřejnění výsledků komentovala na videu současná ministryně vzdělání Linda McMahonová a označila je za další ospravedlnění zrušení jejího ministerstva.
„Úspěch samozřejmě nespočívá v tom, kolik peněz utratíme, ale v tom, kdo je utrácí,“ uvedla McMahonová. „Proto jsme s prezidentem Trumpem odhodláni vrátit kontrolu nad vzděláváním jednotlivým státům, aby místní komunity v čele s rodiči mohly lépe inovovat, přizpůsobovat a uzpůsobovat vzdělávání svých studentů.“
Zjištění totiž přišlo v době, kdy Trumpova administrativa omezuje pravomoci ministerstva školství, které prezident slíbil úplně zrušit. Úřad zřízený Kongresem v roce 1979 vnímají republikáni jako zbytečný.
Největší podíl na financování a řízení školství totiž nesou jednotlivé státy. Podle Reuters jednotlivé americké státy financují 85 procent rozpočtu veřejných škol. Ministerstvo se však stará například o systém půjček pro studenty, nebo o respektování práv na školách.
Nejvyšší soud letos v červenci odvolal opatření nižšího federálního soudu. To blokovalo zrušení pracovního poměru se 1400 úředníky ministerstva a převod jeho pravomocí na jiné orgány. Plán McMahonové počítá s výraznou redukcí ministerstva, které by mělo přijít zhruba o polovinu zaměstnanců. Úplné zrušení úřadu musí schválit Kongres.