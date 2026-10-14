„Vítejte v týmu, paní velvyslankyně. Obchodování s lidmi je závažný zločin a nadnárodní problém, který pro zisk vykořisťuje muže, ženy i děti. Budeme nadále stíhat pachatele a chránit přeživší,“ uvítal náměstek ministra zahraničí pro demokracii, lidská práva a práci Riley Barnes na sociální síti X Thornhillovou. K příspěvku přiložil i její oficiální portrét.
Pod příspěvkem se okamžitě začalo diskutovat. Ne však o agendě potírání novodobého otroctví, ale o vizáži nové vládní činitelky. Rozjely se spekulace o estetických zákrocích a někteří vzhled 78leté ženy s nadsázkou označili za výsledek „proměny ve stylu Mar-a-Lago“. Příspěvek má za necelých 24 hodin sedmnáctimilionový dosah.
Vše se odehrálo jen několik dní poté, co se miliardář Michael Dell musel veřejně zastávat své manželky Susan, jejíž vystoupení v Bílém domě se stalo rovněž terčem obdobných útoků na vzhled.
Thornhillová je manažerka a mecenáška z Los Angeles, která dlouhá léta stála v čele společnosti Impact Design zaměřené na komerční interiérový design.
V Kalifornii dlouhodobě podporuje řadu dobročinných projektů. Působila jako tajemnice správní rady Dětského institutu v Los Angeles, kde pomáhala dětem a rodinám čelícím násilí.
V 90. letech minulého století působila také v Indii, kde podle svých slov spolupracovala s řeholním řádem Matky Terezy. Vystudovala Kalifornskou univerzitu v Los Angeles (UCLA), Univerzitu George Washingtona a North Carolina State University.
V diplomacii navíc není úplným nováčkem. Donald Trump ji už ke konci svého prvního prezidentského mandátu v roce 2019 nominoval na post velvyslankyně USA v Singapuru. Tento nominační proces se však protáhl a administrativa Joea Bidena jej po nástupu do Bílého domu v roce 2021 do konce nedotáhla. Nyní se tak Thornhillová do diplomatických služeb vrací s novou gescí.