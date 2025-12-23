Postavíme největší bitevní lodě v historii světa, oznámil Trump a zkritizoval zbrojaře

Americký prezident Donald Trump plánuje stavbu bitevních lodí nové třídy. Budou silnější než jakékoliv jiné válečné lodě dosud vyrobené Spojenými státy, věří. Kritizoval také zbrojařské podniky za podle něj pomalou výrobu.
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil plán na stavbu bitevních lodí nové třídy. (22. prosince 2025) | foto: Reuters

Donald Trump (27. listopadu 2025)
„Budou největšími bitevními loděmi v historii naší země, největšími bitevními loděmi v historii světa, jaké kdy byly postaveny,“ řekl prezident novinářům ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.

Plakáty na pondělní akci podle agentury Reuters zobrazovaly snímek válečné lodi se slovy „třída Trump“.

Trump také uvedl, že se příští týden setká s představiteli hlavních zbrojařských firem, aby řešil zpožďování výroby a překračování nákladů. Zaměřit se chce na možný vliv odměňování vrcholového managementu, zpětné odkupy akcií a vyplácení dividend na zpožďování produkce.

„Začneme utrácet peníze na stavbu letadel a lodí a na věci, které potřebujeme – ne za deset nebo 15 let. Potřebujeme je teď,“ řekl Trump.

Agentura Reuters minulý týden informovala, že Trumpova administrativa plánuje vydat exekutivní nařízení, které by omezilo dividendy, zpětné odkupy akcií a odměňování vedoucích pracovníků u armádních dodavatelů, jejichž projekty jsou předražené či zpožděné.

Trump také uvedl, že USA si možná ponechají, či prodají ropu, kterou v posledních týdnech zabavily u pobřeží Venezuely. Dodal, že si rovněž ponechají lodě, které zabavily. Venezuelská ropa by podle něj také mohla být použita k doplnění strategických rezerv Spojených států.

