Postavíme největší bitevní lodě v historii světa, oznámil Trump a zkritizoval zbrojaře

„Budou největšími bitevními loděmi v historii naší země, největšími bitevními loděmi v historii světa, jaké kdy byly postaveny,“ řekl prezident novinářům ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.
Plakáty na pondělní akci podle agentury Reuters zobrazovaly snímek válečné lodi se slovy „třída Trump“.
Trump také uvedl, že se příští týden setká s představiteli hlavních zbrojařských firem, aby řešil zpožďování výroby a překračování nákladů. Zaměřit se chce na možný vliv odměňování vrcholového managementu, zpětné odkupy akcií a vyplácení dividend na zpožďování produkce.
„Začneme utrácet peníze na stavbu letadel a lodí a na věci, které potřebujeme – ne za deset nebo 15 let. Potřebujeme je teď,“ řekl Trump.
Agentura Reuters minulý týden informovala, že Trumpova administrativa plánuje vydat exekutivní nařízení, které by omezilo dividendy, zpětné odkupy akcií a odměňování vedoucích pracovníků u armádních dodavatelů, jejichž projekty jsou předražené či zpožděné.
Trump také uvedl, že USA si možná ponechají, či prodají ropu, kterou v posledních týdnech zabavily u pobřeží Venezuely. Dodal, že si rovněž ponechají lodě, které zabavily. Venezuelská ropa by podle něj také mohla být použita k doplnění strategických rezerv Spojených států.