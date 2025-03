Soud nařídil Bílému domu vrátit funkci tisícům vládních zaměstnanců

Soudce v San Francisku William Alsup nařídil ministerstvům pro záležitosti veteránů, obrany, zemědělství, energetiky, vnitra a financí, aby znovu přijala zaměstnance ve zkušební době, kteří byli v únoru propuštěni na základě nařízení Úřadu pro personální řízení (OPM).

„Je to smutný den, když naše vláda propustí dobrého zaměstnance s tím, že je to kvůli jeho výkonu, i když dobře ví, že to je lež,“ řekl Alsup. Toho jmenoval do funkce prezident Bill Clinton, zvolený za Demokratickou stranu.

Podle soudce dal OPM, který dohlíží na personální otázky napříč vládou, ministerstvům neoprávněně pokyn hromadně propouštět zaměstnance, ačkoliv k tomu neměl pravomoc.

Soudce ministerstvům nařídil, aby do sedmi dní podala zprávu se seznamem zaměstnanců a aby u každého uvedla, jakým způsobem byl soudní příkaz splněn.

Právníci vlády tvrdili, že hromadné propouštění bylo v souladu se zákonem, protože jednotlivé úřady přezkoumávaly a určovaly, zda jsou zaměstnanci ve zkušební době způsobilí k dalšímu výkonu svého zaměstnání. Alsup však jejich argumentaci nevěřil.

Slabší ochrana pracujících ve zkušební době

Zaměstnanci ve zkušební době mají obvykle odpracováno méně než jeden rok na svých současných pozicích, ačkoliv někteří z nich ve federální sféře pracují mnoho let. Mají menší pracovní ochranu než ostatní vládní zaměstnanci, ale obecně mohou být propuštěni pouze kvůli problémům s výkonem.

Dalším šestnácti vládním agenturám uvedeným v žalobě, kterou podala skupina odborů a organizací, soudce nenařídil, aby zaměstnance znovu přijaly, ale uvedl, že neprodleně vydá písemné rozhodnutí, které by mohlo čtvrteční rozhodnutí rozšířit. Mezi žalobci je například Americká federace vládních zaměstnanců, která zastupuje 800 tisíc federálních pracovníků.

Propouštění pracovníků ve zkušební době se připravovalo od prvního dne Trumpova nástupu do úřadu, kdy úřadující šéf OPM rozeslal všem agenturám oběžník, v němž jim nařídil, aby sestavily seznam všech svých pracovníků ve zkušební době a zaslaly jej úřadu. V dopise z 20. ledna bylo uvedeno, že je snazší tyto zaměstnance propustit.

Federální úřady ve čtvrtek mají podle dřívějšího nařízení Trumpovy administrativy předložit plány na druhou vlnu hromadného propouštění a snížení svých rozpočtů.

Rozhodnutí zasadilo zatím největší ránu úsilí prezidenta Trumpa a jeho poradce Elona Muska o drastické zredukování federální správy, píší tiskové agentury.