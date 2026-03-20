„Stále se potýkáme s následky toho, co udělal Joe Biden. Konkrétně s tím, že vyčerpal naše zásoby a neposlal je naší armádě, ale na Ukrajinu,“ řekl americký ministr obrany Pete Hegseth. „Pokaždé, když se ohlédneme zpět a narazíme na nějaký problém, dostaneme stejnou odpověď: ‚No, to se poslalo na Ukrajinu.‘“
„V této chvíli je lepší využít tuto munici v našem vlastním zájmu,“ dodal a naznačil, že předchozí administrativa nejednala v zájmu USA. Hegseth tvrdí, že prostředky požadované pro Pentagon pomohou nahradit vyčerpané zásoby.
I Trump se opřel do svého předchůdce. „Máme spoustu munice, ale její zásoby se ztenčily, protože jsme toho tolik poskytli Ukrajině. Dali jsme jí opravdu hodně. Víte, Biden dal Ukrajině hotovost a vojenské vybavení v hodnotě 350 miliard dolarů a nic neobnovil. Naštěstí máme hodně.“
Američané podle údajů k 31. prosinci 2025 poskytli Ukrajině podporu v hodnotě 188 miliard dolarů. Velká část těchto finančních prostředků šla na financování amerických továren a pracovníků při výrobě zbraní, které jsou buď dodávány na Ukrajinu, nebo slouží k doplnění zásob amerických zbraní, jež Pentagon během války na Ukrajinu poslal.
„Likvidace zloduchů stojí peníze“
Ministr obrany uvedl, že se obrátí na Kongres, aby Pentagon měl dostatečné finanční prostředky na vedení války. „Co se týče těch 200 miliard dolarů, myslím, že se ta částka může změnit. Je jasné, že likvidace zloduchů stojí peníze,“ řekl Hegseth. Odmítl zároveň říci, kdy USA hodlají válku ukončit. „Nechtěli bychom stanovit konkrétní časový rámec,“ dodal.
Částka 200 miliard dolarů je neobyčejně vysoká. Portál Axios podotýká, že převyšuje roční rozpočet každé armády na světě kromě USA a Číny. Nynější stávající rozpočet Pentagonu činí jeden bilion dolarů (přes 23 bilionů Kč).
Dá se očekávat, že žádost se setká s odporem demokratů a části těch republikánů, kteří požadují fiskální odpovědnost. Republikánský senátor za Kansas Roger Marshall v rozhovoru se stanicí Fox News částku 200 miliard dolarů označil za „trošku vysokou“. Představitelé Pentagonu podle něj budou muset přijít do Kongresu a zákonodárcům říct, za co peníze utratí. „Myslím, že Pentagonu dáváme bilion dolarů ročně. Člověk by si myslel, že to bude stačit, ale budeme muset něco udělat,“ řekl zákonodárce.
Americké výdaje na válku s Íránem rychle rostou; první týden konfliktu stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 260 miliard Kč). Jen za munici za první víkend útoků země utratila pět miliard dolarů. Vyplývá to z odhadů Pentagonu poskytnutých Kongresu.