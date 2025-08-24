Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Členové gardy budou poskytovat administrativní a logistickou podporu imigračním úřadům ICE – od dopravy a evidence až po sběr biometrických dat. Zároveň mají působit ale jako viditelný odstrašující prvek. Podle ministerstva obrany má tento krok odlehčit federálním složkám při zpracovávání migrantů.
„Proces může zahrnovat sběr osobních údajů, snímání otisků prstů, odběr DNA a fotografování osob v detenční vazbě ICE,“ uvedl úředník ministerstva obrany.
Razie proběhne podle dokumentů získaných Fox News v Alabamě, Arkansasu, na Floridě, v Georgii, Idahu, Indianě, Iowě, Louisianě, Nebrasce, Nevadě, Novém Mexiku, Ohiu, Jižní Karolíně, Jižní Dakotě, Tennessee, Texasu, Utahu, Virginii a Wyomingu. „Program“ má začít nyní v srpnu a trvat do poloviny listopadu.
Trump v pátek oznámil, že po „zpacifikování“ hlavního města Washingtonu chce podobná opatření rozšířit i do dalších velkoměst. „Uděláme to bezpečné a pak půjdeme dál do dalších míst. Chicago bude zřejmě další a pak přijde New York,“ řekl prezident v Bílém domě.
Tato slova vyvolala kritiku některých guvernérů i starostů. Starosta Chicaga Brandon Johnson označil nasazení gardy ve městě za nekoordinované, neodůvodněné a nerozumné a varoval, že by mohlo vyostřit napětí mezi policií a obyvateli.
Guvernér Illinois J. B. Pritzker mluví o autoritářském převzetí moci ve velkých městech, o které lidé nestojí. Guvernérka New Yorku Kathy Hochul pak upozornila, že Trumpův krok podkopává úsilí na státní úrovni o snížení kriminality.
Podle ministerstva obrany však zatím nebyla mobilizována ani dvě procenta plánovaných sil. Pentagon tvrdí, že vede koordinované kroky s guvernéry a v nadcházejících týdnech se mají mise výrazněji expandovat. Stát Vermont už nicméně oznámil, že se k plánu připojit nehodlá.