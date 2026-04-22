Další kolo jednání mezi Spojenými státy a Íránem by mohlo být v pátek, píše list

Druhé kolo rozhovorů mezi USA a Íránem by se mohlo konat už brzy - možná už tento pátek. Informoval o tom list The Post, kterému to sdělily pákistánské zdroje a naznačil americký prezident Donald Trump.
Americký viceprezident J. D. Vance (vlevo) s pákistánským premiérem Šahbázem...

Americký viceprezident J. D. Vance (vlevo) s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. (11. dubna 2026) | foto: Reuters

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
Zdroje v pákistánském Islámábádu označily své zprostředkovatelské snahy s Teheránem za pozitivní a uvedly, že se díky nim obnovila možnost dalších mírových rozhovorů během následujících „36 až 72 hodin“.

Na dotaz listu The Post Donald Trump odpověděl textovou zprávou: „Je to možné! Prezident DJT.“ Informace přichází den poté, co americký prezident oznámil, že prodlouží současné příměří s Íránem, dokud jeho rozdělené vedení nepřijde s „jednotným návrhem“.

Trump v úterý zároveň uvedl, že bude pokračovat americká blokáda íránských přístavů. Příměří mělo podle Teheránu vypršet ve středu v 1:00 SELČ, podle Trumpa ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ).

Pákistán během následujících hodin pokračoval v diplomacii s Íránem. „I přes zostřenou rétoriku příměří nadále platí, což naznačuje pozitivní záměr na obou stranách,“ uvedl pákistánský zdroj citovaný listem The Post. „Z žádné strany nedochází k vojenské eskalaci,“ dodal s tím, že Pákistán zůstává klíčovým zprostředkovatelem rozhovorů.

Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.

Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a americký prezident Donald Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán 17. dubna průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

