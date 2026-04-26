Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Autor: ,
  9:38
Cílem muže, který údajně střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům činným v trestním řízení, uvedla stanice CBS News. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.

Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi v noci na neděli zaútočil na kontrolní stanoviště v lobby hotelu Washington Hilton, kde se galavečeře konala. Podezřelého zastavila prezidentova ochranka, která Trumpa z místa události obratem evakuovala. Jeden z agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku.

Tajná služba uvedla, že zadržený byl ozbrojen brokovnicí a zahájil střelbu na agenta tajné služby v jiné místnosti, než se akce konala.

Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který střílel na galavečeři ve Washingtonu. (26. dubna 2026)
Agenti tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
Hosté se schovávají poté, co tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z večeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co na místě zazněla střelba (25. dubna 2026)
Agenti tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který střílel na galavečeři ve Washingtonu. (26. dubna 2026)
44 fotografií

„Allenovi je asi jednatřicet let a žije v pobřežním městě Torrance v Kalifornii, nedaleko Los Angeles,“ sdělil agentuře Reuters jeden z příslušníků bezpečnostních složek.

Absolvent Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se živí jako učitel. Podle příspěvku na Facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.

Na profesní síti Linkedin Allen uvádí, že v posledních letech pracoval jako učitel na částečný úvazek pro C2 Education a také jako samostatně výdělečně činný vývojář her. Předtím pracoval rok jako strojní inženýr pro společnost IJK Controls v South Pasadeně a předtím jako asistent učitele na Caltechu. Profil také obsahuje článek z místních novin o soutěži v robotice na Caltechu v roce 2016, kterou prý vyhrál Allenův tým.

Trump po incidentu na Truth Social poděkoval tajné službě a bezpečnostním složkám za rychlé a statečné jednání.

Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta. Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.