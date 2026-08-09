„Postupujeme zlehka. Vyjednáváme s nimi pouze napůl. Obrovskou inflaci v Íránu a fakt, že nemají žádné peníze, jenom sledujeme,“ řekl Trump v krátkém telefonickém rozhovoru s webem Axios.
Írán je na tom podle Trumpa ekonomicky velmi špatně a nemá peníze na platy vojáků. Americká blokáda hospodářskou krizi jen zhoršila, dodal šéf Bílého domu.
Američtí spotřebitelé zároveň pociťují dopady války o něco méně vzhledem k tomu, že cena ropy klesla mírně pod 75 dolarů (1574 Kč) za barel, řekl republikánský prezident.
„Vyjde to. Vždy to vychází. Je to jako šachová hra,“ míní Trump o vyjednávání s Teheránem.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v neděli uvedl, že dohoda s Ománem o definování nových námořních tras pro dopravu v Hormuzském průlivu je ve finální fázi. Zdůraznil však, že úžina bude znovuotevřena pouze tehdy, až Spojené státy splní další podmínky, včetně kompenzace za útoky, které proti Íránu podnikly.
Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakr Zolkadr rovněž zmínil nutnost ukončení amerického vyhrožování Íránu, zastavení agrese proti Íránu a jeho libanonským, palestinským, jemenským a iráckým spojencům, zrušení námořní blokády a sankcí uvalených na Írán a uvolnění íránských aktiv.
Teherán s Washingtonem přímé rozhovory nevede a nezahájí je, pokud budou Američané nadále porušovat prozatímní dohodu podepsanou v červnu, řekl šéf íránské diplomacie Arakčí. Znepřátelené strany si podle něj vyměňují zprávy přes prostředníky.
Jeden americký činitel Reuters v pátek sdělil, že dohoda mezi Teheránem a Maskatem je na dosah a Hormuzský průliv by mohl být opět zpřístupněn. „Jakmile bude dohoda o obnovení komerční lodní dopravy bez překážek oznámena, Spojené státy odvolají námořní blokádu íránských přístavů,“ uvedl.
Írán strategickou námořní cestu, kterou je za normálních okolností přepravována pětina světových dodávek ropy a velké množství zkapalněného zemního plynu, začal blokovat poté, co ho USA spolu s Izraelem na konci února napadly.