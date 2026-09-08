Co to jen připomíná... Trump zveřejnil návrh uniformy pro Vesmírné síly

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  16:08aktualizováno  16:08
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Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických...

Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force). | foto: @realDonaldTrump

Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických...
Neil Patrick Harris, Denise Richardsová a Casper Van Dien ve filmu Hvězdná...
Casper Van Dien ve filmu Hvězdná pěchota (1997)
Z filmu Hvězdná pěchota
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Šéf Bílého domu Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force). Tvoří ji přiléhavá tmavá bunda, čepice s kšiltem a vysoké černé kožené boty. Prezident nevysvětlil, proč zvolil právě tento futuristický vzhled ani zda ho armáda skutečně zavede. Návrh ale čerpá z překvapivého zdroje.

Trump návrh v neděli zveřejnil na sociální síti Truth Social. Uniforma pracuje s odstíny označenými jako vesmírná šedá, půlnoční černá, stříbrná šedá a saténová černá. Na límci, čepici, opasku a rukávu se objevuje znak Space Force v podobě řeckého písmena delta.

Inspiraci návrháři našli ve filmu Hvězdná pěchota z roku 1997, který natočil režisér Paul Verhoeven. Text doprovázející návrh říká, že uniforma vychází z „disciplíny a funkčnosti“ filmových uniforem a zároveň ji přizpůsobuje dnešním příslušníkům Vesmírných sil. Film sleduje mladé vojáky, kteří v budoucnosti bojují s obřími mimozemšťany.

Odkaz působí podle portálu Newsweek poněkud ironicky. Verhoeven totiž Hvězdnou pěchotu natočil jako satiru na společnost, která staví sílu, poslušnost a hrdinství vojáků do centra svého fungování. Film záměrně pracuje s přehnanou propagandou, militaristickou estetikou a představou, že občanská práva si člověk zaslouží vojenskou službou.

Režisér se podle svých slov záměrně odklonil od původního románu Roberta A. Heinleina, který považoval za militaristický a fašistický. Chtěl ukázat, jak se postavy postupně přibližují autoritářskému způsobu uvažování, aniž by si toho samy všímaly.

Zatím není jasné, zda Trump zveřejnil oficiální návrh, který chce jeho administrativa prosadit, nebo jen obrázek, jenž ho zaujal. Space Force svou současnou uniformu představila teprve v lednu 2026. Předtím její příslušníci nosili upravenou uniformu amerického letectva.

Vesmírné síly vznikly jako šestá složka amerických ozbrojených sil v roce 2019 na Trumpův popud. Jejich úkolem je organizovat operace ve vesmíru, urychlit technický pokrok a nalézt efektivnější způsoby obrany amerických zařízení ve vesmíru.

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