USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů, řekl Trump

„Provádíme velmi tvrdé údery na bašty ISIS v Sýrii, krvavém regionu, který má mnoho problémů, ale který má zářnou budoucnost, pokud se podaří ISIS vymýtit,“ napsal Trump na své sociální síti s použitím dalšího označení pro IS. Americká armáda podle agentury AFP v pátek oznámila, že v odvetě za zabití tří Američanů ostřelovala přes sedmdesát cílů v několika oblastech Sýrie.
Útočník podezřelý ze sympatií k IS před týdnem střílel na americko-syrský vojenský konvoj v Palmýře, kvůli čemuž zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Další tři američtí a tři syrští vojáci byli při útoku zraněni. Spojenecké bezpečnostní složky střelce zabily.
Útok se odehrál necelý měsíc poté, co Sýrie oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v téže době navštívil Bílý dům.
Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy IS. Sýrie také během celostátní kampaně minulý měsíc zatkla přes sedmdesát lidí obviněných z napojení na tuto skupinu.
Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s deseti miliony obyvatel. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se pak stal vůdce povstalců Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.