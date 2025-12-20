USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů, řekl Trump

Autor: ,
  10:10aktualizováno  10:10
Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické organizace Islámský stát (IS), oznámil v pátek americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při němž zahynuli tři Američané. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že při náletech zemřelo nejméně pět radikálů. Také syrská vláda oznámila, že zesílí operace proti IS.

„Provádíme velmi tvrdé údery na bašty ISIS v Sýrii, krvavém regionu, který má mnoho problémů, ale který má zářnou budoucnost, pokud se podaří ISIS vymýtit,“ napsal Trump na své sociální síti s použitím dalšího označení pro IS. Americká armáda podle agentury AFP v pátek oznámila, že v odvetě za zabití tří Američanů ostřelovala přes sedmdesát cílů v několika oblastech Sýrie.

Útočník podezřelý ze sympatií k IS před týdnem střílel na americko-syrský vojenský konvoj v Palmýře, kvůli čemuž zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Další tři američtí a tři syrští vojáci byli při útoku zraněni. Spojenecké bezpečnostní složky střelce zabily.

Útok se odehrál necelý měsíc poté, co Sýrie oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v téže době navštívil Bílý dům.

Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy IS. Sýrie také během celostátní kampaně minulý měsíc zatkla přes sedmdesát lidí obviněných z napojení na tuto skupinu.

Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s deseti miliony obyvatel. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.

Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se pak stal vůdce povstalců Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.