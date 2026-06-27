Válku, kterou USA a Izrael proti Íránu zahájily v únoru, zastavilo příměří. V polovině června Washington s Teheránem podepsaly takzvané memorandum o porozumění, kterým si stanovily 60 dní na dojednání konečné mírové dohody. Dokument také počítá s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.
Americký prezident Donald Trump dříve napsal, že Írán ve čtvrtek zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly, jeden ale plavidlo zasáhl. K útoku se Teherán přímo nepřihlásil.
Trump krátce před odvetným úderem uvedl, že se mu nelíbí, že Íránci podnikli útoky na obchodní plavidlo, ačkoli stávající mírové rozhovory označil za dobré. „Jsou trochu divní,“ uvedl.
„Rychlá a rozhodná reakce“
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedl, že páteční údery byly „mocnou odpovědí“ na čtvrteční útok. Americké letectvo cílilo na skladiště raket a dronů a pobřežní radary, upřesnilo velitelství. „Neopodstatněná agrese íránských sil vůči komerční lodní přepravě je jasným porušením příměří,“ uvedl CENTCOM. Několik desítek minut po oznámení začátku americký útok skončil, uvedla televize CNN s odvoláním na amerického činitele.
Podle revolučních gard jeden z úderů směřoval na ostrov Sirík v Hormuzském průlivu, povedlo se jej ale odrazit. Reakce na americké údery bude „rychlá a rozhodná“, uvedly gardy podle agentury Reuters.
Viceprezident USA J. D. Vance v pátek po americkém útoku označovaném jako odvetný sdělil, že na násilí se odpoví násilím. „Pokud mají výhrady k tomu, jak se memorandum o porozumění uplatňuje, mohou zvednout telefon,“ řekl Vance podle AP.
Podle údajů platformy Kpler, kterou cituje agentura AFP, provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu ve čtvrtek ve srovnání se středou klesl. Středeční údaj byl nejvyšší od začátku války. Většina lodí k plavbě využila takzvaného ománského koridoru.
Faktické zastavení provozu na začátku března kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem mělo silný dopad na ceny komodit na světových trzích.