USA udeřily na Írán, reagovaly na útoky na komerční lodě v Hormuzu

Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM v prohlášení uvedlo, že tyto útoky Íránu "způsobí velké škody za to, že se zaměřil na komerční plavidla a zaútočil na ně".
Íránská média podle agentury Reuters informovala, že šest projektilů zasáhlo okolí mola ve městě Sirík na jihu Íránu. Exploze se ozývaly také na ostrově Kešm a v přístavu Bandar Abbás, který je jedním z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu.
Mezi Spojenými státy a Íránem platí od 8. dubna příměří, nicméně násilí v regionu zcela neustalo. Írán útočí na některé lodě a Spojené státy podnikají odvetné údery proti Íránu. Koncem minulého měsíce USA podnikly sérii leteckých úderů proti cílům v islámské republice. Podle Washingtonu také šlo o reakci na útoky na obchodní lodě, za nimiž stál Teherán.