USA udeřily na Írán, reagovaly na útoky na komerční lodě v Hormuzu

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  23:33aktualizováno  23:48
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Americká armáda podnikla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční...

Americká armáda podnikla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. (26. června 2026) | foto: Reuters

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Americká armáda oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu v reakci na íránské údery proti třem komerčním plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem, informují agentury.

Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM v prohlášení uvedlo, že tyto útoky Íránu "způsobí velké škody za to, že se zaměřil na komerční plavidla a zaútočil na ně".

Íránská média podle agentury Reuters informovala, že šest projektilů zasáhlo okolí mola ve městě Sirík na jihu Íránu. Exploze se ozývaly také na ostrově Kešm a v přístavu Bandar Abbás, který je jedním z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu.

Mezi Spojenými státy a Íránem platí od 8. dubna příměří, nicméně násilí v regionu zcela neustalo. Írán útočí na některé lodě a Spojené státy podnikají odvetné údery proti Íránu. Koncem minulého měsíce USA podnikly sérii leteckých úderů proti cílům v islámské republice. Podle Washingtonu také šlo o reakci na útoky na obchodní lodě, za nimiž stál Teherán.

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