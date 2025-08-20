Trump má pro migranty nové místo v Ugandě, tvrdí televize. Kampala to odmítla

Autor: ,
  13:10aktualizováno  13:10
Americká vláda uzavřela bilaterální dohody s Ugandou a Hondurasem o přijímání migrantů deportovaných ze Spojených států. Uganda převezme nespecifikovaný počet migrantů z afrických a z asijských zemí. Honduras zase přijme několik stovek deportovaných lidí původem ze španělsky mluvících zemí. Informovala o tom stanice CBS News s odkazem na vnitřní dokumenty americké vlády. Uganda to však později dementovala. Prý pro to nemá dostatečnou kapacitu. Honduras se zatím nevyjádřil.
Přivezte je sem, místa pro ně máme dost. Nabídka salvadorského prezidenta...

Přivezte je sem, místa pro ně máme dost. Nabídka salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho byla přičinlivá, teatrální, exhibiční. Návrh, aby Donald Trump internoval americké vězně a ilegální imigranty v salvadorském vězení Cecot, měl doložit, jak oddaným spojencem chce Salvador být. A našel adresáta. Nahlédněte do nejnovějších fotek gigantické věznice. | foto: Profimedia.cz

Donald Trump během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025).
Spojené státy vyhostily přes dvě stě migrantů, většinou Venezuelanů, do...
V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...
Americký prezident Donald Trump v centru Johna F. Kennedyho ve Washingtonu (17....
38 fotografií

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se snaží přimět více zemí, aby přijímaly deportované lidi, kteří nejsou jejich vlastními občany. Ochránci lidských práv postup vlády kritizují, migranti podle nich mohou skončit v zemích, kde jim hrozí nebezpečí.

Uganda podle informací CBS News v rámci dohody souhlasila s přijímáním deportovaných migrantů, kteří se nedopustili trestných činů. Do Hondurasu budou přesouváni přistěhovalci včetně rodin s dětmi po dobu dvou let a podle dokumentů by se jich v budoucnu mohla tato středoamerická země rozhodnout přijmout větší počet.

Kampala nicméně po několika hodinách uvedla, že se s Washingtonem na žádném přijímání migrantů nedohodla. „Pokud vím, tak jsme takové dohody nedosáhli. Nemáme zařízení ani infrastrukturu, abychom je mohli v Ugandě přijmout,“ uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničních věcí Okello Oryem.

Od Trumpova nástupu do úřadu už nejméně desítka zemí souhlasila s přijímáním migrantů deportovaných z USA. Americké ministerstvo zahraničí minulý týden oznámilo, že podepsalo podobnou smlouvu s Paraguayí o sdílení „břemene potýkání se s nelegální imigrací“. Bílý dům se rovněž snaží získat dohody s řadou afrických zemí.

Rwanda na začátku měsíce uvedla, že od USA přijme na 250 migrantů. Trumpova vláda s podobnými návrhy oslovila rovněž Ekvádor nebo Španělsko, uvádí CBS News.

Nejvyšší soud Spojených států v červnu Trumpově administrativě povolil pokračovat v deportacích migrantů do zemí, odkud nepocházejí, aniž by jim umožnila vznést obavy z rizika, kterých by tam mohli čelit.

Odborníci na lidská práva z OSN a organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že přesuny do zemí, které nejsou místem původu migrantů, mohou být porušením mezinárodního práva.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.