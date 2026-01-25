Dohoda o zárukách USA pro Ukrajinu je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj

Dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu. V neděli to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy Karolem Nawrockým a Gitanasem Nausédou zúčastnil ve Vilniusu oslav výročí vypuknutí povstání proti carskému Rusku v roce 1863. (25. ledna 2026) | foto: AP

„Pro nás jsou bezpečnostní záruky v první řadě zárukami bezpečnosti ze strany Spojených států. Dokument je stoprocentně připraven a čekáme, až naši partneři potvrdí datum a místo, kdy jej podepíšeme,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci během návštěvy litevského hlavního města Vilniusu.

„Dokument bude poté zaslán k ratifikaci americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ dodal.

Ukrajina, která se bezmála čtyři roky brání s pomocí Západu ruské invazi, žádá v rámci mírových rozhovorů od západních partnerů bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily před dalším útokem v budoucnu.

Kyjev argumentuje, že Rusko v minulosti opakovaně porušilo své smluvní závazky: nejprve v roce 2014, kdy po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě země proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.

Poté v únoru 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin dal ruským vojskům rozkaz ke vpádu do sousední země, čímž rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Zelenskyj se v neděli spolu s prezidenty Polska a Litvy Karolem Nawrockým a Gitanasem Nausédou zúčastnil ve Vilniusu oslav výročí vypuknutí povstání proti carskému Rusku v roce 1863.

