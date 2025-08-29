Ukrajinci mohou získat střely, které doletí daleko za frontu. USA schválily jejich prodej

Administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa souhlasí s možným prodejem 3350 střel ERAM a příslušného navigačního vybavení Ukrajině. Nákup by napadenou zemi stál 825 milionů dolarů (cca 17,3 miliardy korun). Ve čtvrtek o tom informovala americká Agentura pro obrannou spolupráci (DSCA). Střely mají dolet až 450 kilometrů, což by Ukrajině umožnilo udeřit proti cílům vzdálených od frontové linie.
Zda se zbraní bude týkat nějaké omezení pro údery proti Rusku, zatím není jasné. Součástí nákupu je i 3350 navigačních modulů, které jsou mimo jiné vybaveny GPS. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.

„Navrhovaný prodej podpoří cíle zahraniční politiky a národní bezpečnosti Spojených států tím, že zlepší bezpečnost partnerské země, která je hybnou silou politické stability a hospodářského pokroku v Evropě,“ píše k možné objednávce DSCA na svém webu.

Dále uvádí, že tím USA potvrzují spolupráci s jejich spojenci z NATO. Trump je přitom podle médií známý svým nekonzistentním přístupem. Na začátku července například Spojené státy pozastavily dodávky některých střel protivzdušné obrany a další přesné munice. Za několik dní je ale znovuobnovily.

Ukrajina chce střely nakoupit díky financím od Dánska, Nizozemska, Norska a díky americkému grantovému a půjčkovému programu FMF.

„Prodej zlepší schopnost Ukrajiny čelit současným i budoucím hrozbám, protože jí poskytne další vybavení pro provádění misí v oblasti sebeobrany a regionální bezpečnosti,“ dodává agentura.

USA zveřejnily svůj souhlas s prodejem krátce před dnešním jednáním amerických a ukrajinských činitelů v New Yorku. Spojené státy se rovněž snaží zprostředkovat příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Zatímco Ukrajina opakovaně s bezpodmínečným klidem zbraní souhlasila, Rusko v bojích pokračuje.

Trump uspořádal 15. srpna na Aljašce setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, o tři dny později se pak v Bílém domě sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s několika lídry Evropy a NATO.

Po těchto schůzkách prohlásil, že se uskuteční schůzka Zelenského s Putinem. Zatímco Zelenskyj uvedl, že Moskva dělá vše, aby se vrcholné jednání neuskutečnilo, Rusko tvrdí, že program ještě není připraven.

