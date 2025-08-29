Zda se zbraní bude týkat nějaké omezení pro údery proti Rusku, zatím není jasné. Součástí nákupu je i 3350 navigačních modulů, které jsou mimo jiné vybaveny GPS. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
„Navrhovaný prodej podpoří cíle zahraniční politiky a národní bezpečnosti Spojených států tím, že zlepší bezpečnost partnerské země, která je hybnou silou politické stability a hospodářského pokroku v Evropě,“ píše k možné objednávce DSCA na svém webu.
Dále uvádí, že tím USA potvrzují spolupráci s jejich spojenci z NATO. Trump je přitom podle médií známý svým nekonzistentním přístupem. Na začátku července například Spojené státy pozastavily dodávky některých střel protivzdušné obrany a další přesné munice. Za několik dní je ale znovuobnovily.
Ukrajina chce střely nakoupit díky financím od Dánska, Nizozemska, Norska a díky americkému grantovému a půjčkovému programu FMF.
„Prodej zlepší schopnost Ukrajiny čelit současným i budoucím hrozbám, protože jí poskytne další vybavení pro provádění misí v oblasti sebeobrany a regionální bezpečnosti,“ dodává agentura.
USA zveřejnily svůj souhlas s prodejem krátce před dnešním jednáním amerických a ukrajinských činitelů v New Yorku. Spojené státy se rovněž snaží zprostředkovat příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Zatímco Ukrajina opakovaně s bezpodmínečným klidem zbraní souhlasila, Rusko v bojích pokračuje.
Trump uspořádal 15. srpna na Aljašce setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, o tři dny později se pak v Bílém domě sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s několika lídry Evropy a NATO.
Po těchto schůzkách prohlásil, že se uskuteční schůzka Zelenského s Putinem. Zatímco Zelenskyj uvedl, že Moskva dělá vše, aby se vrcholné jednání neuskutečnilo, Rusko tvrdí, že program ještě není připraven.