Pokrok k míru závisí na Rusku, shodli se Ukrajinci s Američany na Floridě

Zástupci Spojených států a Ukrajiny se během pátečního druhého dne jednání na Floridě shodli, že pokrok směrem k míru závisí na ochotě Ruska ukázat skutečný zájem o mír a učinit kroky k ukončení zabíjení. Podle agentur to uvedlo americké ministerstvo zahraničí.
Jednání mezi zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, tajemníkem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem a náčelníkem generálního štábu Andrijem Hnatovem budou pokračovat i v sobotu.

„Obě strany se shodly, že skutečný pokrok k jakékoli dohodě závisí na připravenosti Ruska ukázat skutečný zájem o trvalý mír, včetně kroků k deeskalaci a ukončení zabíjení,“ uvádí prohlášení americké diplomacie.

Strany spolu v tomto složení jednaly už ve čtvrtek, obě jednání byla podle amerického prohlášení konstruktivní. Witkoff a Kushner ukrajinské představitele informovali o své úterní schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě, o jejíchž závěrech během posledních dvou dnů Američané a Ukrajinci diskutovali, uvedla americká diplomacie.

Američtí vyjednavači v Moskvě Putinovi předložili upravený americký plán na ukončení války, na jehož podobě se podíleli zástupci Kyjeva i evropských zemí. Putin ve čtvrtek uvedl, že v plánu jsou body, s nimiž Rusko nesouhlasí a že ukrajinští vojáci buď opustí území Donbasu, nebo se jej Moskva zmocní silou.

Ukrajina se s pomocí Západu ruské invazi brání již čtvrtým rokem a původní podoba současného amerického plánu byla vnímána jako velmi vstřícná k Rusku.

Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země. Rusko ovládá více než 19 procent rozlohy Ukrajiny, tedy 115 600 kilometrů čtverečních, což je o jeden procentní bod více než před dvěma lety, poznamenala nedávno agentura Reuters. Dodala nicméně, že i podle ukrajinských analytiků ruská vojska letos dosahují nejrychlejšího postupu od roku 2022.

Ruská vojska ovšem dosud nedobyla celý Donbas, kde se Kyjev nechce vzdát pásu opevnění chránící zbývající velká města kontrolovaná Ukrajinou, tedy Kramatorsk a Slovjansk.

