Další rána pro Rusy. Ukrajina dostala rakety, jimiž má konečně ovládnout nebe

Náměstek resortu obrany Colin Kahl řekl, že rakety jsou součástí „nedávných balíků“ zbraňové podpory pro Ukrajinu. V posledních pěti balících se nicméně střely HARM oficiálně nevyskytují, píše stanice CNN. „Dělali jsme hodně pro to, abych pomohli ukrajinskému letectvu zůstat ve vzduchu a být bojeschopné,“ řekl.

Na sociálních sítích se přes víkend objevily zprávy původně z ruských zdrojů, že na ruské pozice dopadla střela, z jejíchž zbytků lze usoudit, že jde právě o AGM-88 HARM.

Rakety HARM typu vzduch-země mají dolet necelých 50 kilometrů, čímž se řadí mezi střely s ještě větším dostřelem. Na ukrajinském bojišti mohou být použity například proti ruským protiletadlovým systémům S-400, které ukrajinskému letectvu znemožňují operovat ve velkých částech ukrajinského leteckého prostoru.

V pondělí americká vláda oznámila, že Ukrajině poskytne další vojenskou pomoc ve výši jedné miliardy dolarů (asi 24 miliard Kč). Její součástí budou další rakety pro raketomety HIMARS, tisíce dělostřeleckých granátů, minometné systémy, protitankové střely Javelin a další munice a jiné vybavení.

„V každé fázi tohoto konfliktu jsme se soustředili na to, abychom Ukrajincům dodali to, co potřebují, v závislosti na vývoji podmínek na bojišti,“ uvedl náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl.

S nejnovějším oznámením činí celková hodnota americké bezpečnostní pomoci Ukrajině od zahájení ruské invaze na konci února devět miliard dolarů.

Nynější balík pomoci umožní rychlejší dodání zbraňových systémů a dalšího vybavení Ukrajině, jelikož půjde o dodávku ze zásob ministerstva obrany.