USA studují dodatečné ruské podmínky k příměří, smlouva s Ukrajinou je blízko

Spojené státy v úterý uzavřely dvě samostatné dohody – jednu s Ukrajinou a druhou s Ruskem. Týkají se pozastavení útoků na moři a útoků na energetické cíle.

Krátce poté, co USA o krocích informovaly, Kreml uvedl, že dohody o Černém moři v platnost nevstoupí, pokud nebudou obnoveny vazby mezi některými ruskými bankami a mezinárodním finančním systémem. Washington souhlasil s tím, že bude usilovat o zrušení některých sankcí vůči Moskvě.

Ukrajina a Rusko se navíc už ve středu vzájemně obvinily, že příměří o energetických úderech nedodržují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Washington k uplatnění dalších sankcí vůči Moskvě, která podle něj zjevně neusiluje o „skutečný mír“.

Podle Bessenta by Trump sankce zvýšit neváhal, kdyby mu to pomohlo při vyjednávání. Uvedl to v rozhovoru pro stanici Fox News. Ukrajina podle něj může příští týden podepsat ekonomickou dohodu, sdělil poté, co byl požádán o aktuální informace o jednáních o dohodě o nerostných surovinách.

Ekonomické partnerství se blíží

„Předali jsme dokončený dokument o ekonomickém partnerství, (který) v současné době přezkoumávají Ukrajinci, a doufáme, že příští týden přejdeme k plnému projednání a možná i k získání podpisů,“ řekl Bessent.

Trump také v pondělí uvedl, že očekává, že americko-ukrajinská dohoda o sdílení příjmů z ukrajinských kritických nerostných surovin bude brzy podepsána.

„O tom, zda se sankce zvýší, rozhodnou další kroky ruského vedení,“ řekl Bessent. Podle Rubia se Washington nyní chystá vyhodnotit podmínky, které Moskva předložila a následně rozhodnout o dalším postupu.

Trump tvrdí, že usiluje o ukončení války na Ukrajině, která začala před více než třemi lety ruskou invazi na území svého souseda.