Prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek sešli ve švýcarském Davosu na okraj Světového ekonomického fóra (WEF). Tématem schůzky byla cesta k míru na Ukrajině, která se od roku 2022 brání ruské agresi. Jednání trvalo zhruba hodinu, oznámil bez podrobností Bílý dům. Zelenskyj brzy pronese projev.

Zelenskyj v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země. Ve středu ale Trump oznámil, že se ve čtvrtek se Zelenským setká.

Americký prezident ve středu prohlásil, že chce zastavit krveprolití na Ukrajině a že jedná také se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Putin i Zelenskyj chtějí podle Trumpa téměř čtyřletou válku ukončit.

Trump ve čtvrtek těsně před setkáním se Zelenským řekl, že úsilí zastavit válku míří k závěru.

Americký prezident ve čtvrtek dopoledne v Davosu podepsal dokumenty, kterými byla formálně ustavena Rada míru. Ta bude nejprve dohlížet na prosazování míru v palestinském Pásmu Gazy, později se však chce věnovat i dalším konfliktům.

V projevu před ceremonií Trump řekl, že se domníval, že dosáhnout míru mezi Ukrajinou a Ruskem bude snadné. „Ale ukázalo se, že to bude pravděpodobně nejtěžší,“ prohlásil.

Na cestě do Moskvy je nyní americký tým vyjednávačů vedený prezidentovým zmocněncem Stevem Witkoffem. Trump řekl, že s Putinem se sejdou ještě dnes, nebo v pátek. O chystané schůzce Witkoffa s šéfem Kremlu dnes hovořil i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

