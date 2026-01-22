Zelenskyj v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země. Ve středu ale Trump oznámil, že se ve čtvrtek se Zelenským setká.
Americký prezident ve středu prohlásil, že chce zastavit krveprolití na Ukrajině a že jedná také se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Putin i Zelenskyj chtějí podle Trumpa téměř čtyřletou válku ukončit.
Trump ve čtvrtek těsně před setkáním se Zelenským řekl, že úsilí zastavit válku míří k závěru.
Americký prezident ve čtvrtek dopoledne v Davosu podepsal dokumenty, kterými byla formálně ustavena Rada míru. Ta bude nejprve dohlížet na prosazování míru v palestinském Pásmu Gazy, později se však chce věnovat i dalším konfliktům.
V projevu před ceremonií Trump řekl, že se domníval, že dosáhnout míru mezi Ukrajinou a Ruskem bude snadné. „Ale ukázalo se, že to bude pravděpodobně nejtěžší,“ prohlásil.
Na cestě do Moskvy je nyní americký tým vyjednávačů vedený prezidentovým zmocněncem Stevem Witkoffem. Trump řekl, že s Putinem se sejdou ještě dnes, nebo v pátek. O chystané schůzce Witkoffa s šéfem Kremlu dnes hovořil i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.