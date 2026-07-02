Ukrajina a USA intenzivně jednají o míru, Zelenskyj se chce sejít s Trumpem

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  17:23aktualizováno  17:23
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko navštěvují místo ruského raketového a dronového útoku v Kyjevě. (2. července 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)
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Jared Kushner a zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff v pákistánském Islámábádu...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko...
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Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov poslední dva dny jednal s Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve čtvrtek to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že se chce na okraj nadcházejícího summitu NATO v Ankaře setkat s Trumpem. USA se snaží zprostředkovat mírové rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou.

Zelenskyj, který ve čtvrtek v Kyjevě navštívil místa ruských útoků, které si vyžádaly nejméně 20 obětí, stále věří, že Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff Ukrajinu navštíví. Trump Kushnera a Witkoffa pověřil zprostředkováním mírových rozhovorů.

Příští týden se v Ankaře koná summit Severoatlantické aliance, kterého se Trump osobně zúčastní. Zelenskyj, jehož země není členem NATO, chce tuto příležitost využít a s americkým prezidentem se na okraj vrcholné schůzky sejít.

Jednání se ale zasekla, mimo jiné kvůli tomu, že Spojené státy v posledních měsících upřely pozornost na Írán, se kterým od konce února válčily.

Problémem mírového úsilí jsou i rozdílné postoje Ukrajiny a Ruska. Rusko, které v únoru 2022 Ukrajinu vojensky napadlo, požaduje území na Donbasu, které od počátku invaze nedokázalo obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje příměří podle stávající bojové fronty, s čímž zase nesouhlasí Moskva.

Válka na Ukrajině

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