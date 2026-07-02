Ukrajina a USA intenzivně jednají o míru, Zelenskyj se chce sejít s Trumpem

Zelenskyj, který ve čtvrtek v Kyjevě navštívil místa ruských útoků, které si vyžádaly nejméně 20 obětí, stále věří, že Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff Ukrajinu navštíví. Trump Kushnera a Witkoffa pověřil zprostředkováním mírových rozhovorů.
Příští týden se v Ankaře koná summit Severoatlantické aliance, kterého se Trump osobně zúčastní. Zelenskyj, jehož země není členem NATO, chce tuto příležitost využít a s americkým prezidentem se na okraj vrcholné schůzky sejít.
Jednání se ale zasekla, mimo jiné kvůli tomu, že Spojené státy v posledních měsících upřely pozornost na Írán, se kterým od konce února válčily.
Problémem mírového úsilí jsou i rozdílné postoje Ukrajiny a Ruska. Rusko, které v únoru 2022 Ukrajinu vojensky napadlo, požaduje území na Donbasu, které od počátku invaze nedokázalo obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje příměří podle stávající bojové fronty, s čímž zase nesouhlasí Moskva.