Zelenskyj míří za Trumpem do Bílého domu, podepíše dohodu o nerostech

Ukrajinský prezident zavítá do Bílého domu v 11 hodin dopoledne washingtonského času (17 hodin odpoledne SEČ). Společná tisková konference státníků bude následovat o dvě hodiny později. Sledovat ji můžete na iDNES.cz.

Trump uvedl, že obě země uzavřou „velmi důležitou dohodu“, která může být jakousi pojistkou ukrajinské bezpečnosti. Vysvětlil to tak, že si nikdo nebude s Ukrajinou zahrávat, „pokud jsme tam se spoustou dělníků“.

Trumpova administrativa v uplynulých týdnech po Kyjevu požadovala, aby přenechal USA nárok na část ukrajinského nerostného bohatství jako kompenzaci za dosavadní válečnou pomoc. Tento návrh Zelenskyj odmítl.

Podle pátečního prohlášení amerického ministra financí Scotta Bessenta je nyní dohoda už pevně daná a o jejím obsahu se nebude nadále vyjednávat. „Jedná se o dohodu o strategických nerostných surovinách, ropě, plynu a zařízení veřejné infrastruktury. A je to skutečně oboustranně výhodné,“ řekl Bessent.

Podle pracovního návrhu, který dříve unikl do médií, by se Washington nezavazoval k vojenské podpoře Ukrajiny, nýbrž by deklaroval zájem „amerického lidu na svobodné, svrchované a bezpečné Ukrajině“. Jádrem textu pak je plán zřídit společný fond na obnovu Ukrajiny, do něhož by Kyjev odváděl tržby ze státem provozované těžby nerostných surovin.

Zelenskyj ve středu uvedl, že úspěch dohody s USA o nerostném bohatství bude záviset na americkém prezidentovi.

Setkání Trumpa se Zelenským přichází po sérii jednání ve Washingtonu a v Evropě věnovaných možné cestě k míru po třech letech ruské agrese.

Intenzivní diplomatické snahy následují poté, co americký prezident výrazně vystupňoval kritiku na adresu Zelenského a mimo jiné jej nazval diktátorem, zatímco jeho vláda dala najevo, že Spojené státy neposkytnou Ukrajině kýžené bezpečnostní záruky v rámci případné mírové dohody s Ruskem. Za Trumpem pak tento týden do Washingtonu vyrazili francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer.

Ukrajinský lídr má s Trumpem složitý vztah, což souvisí i s první ústavní žalobou proti Trumpovi z konce roku 2019. Takzvaný impeachment tehdy pramenil z telefonátu Trumpa se Zelenským, v němž americký prezident požadoval politickou „laskavost“ za odblokování vojenské pomoci. Zelenskyj se poté s Trumpem setkal v New Yorku na pozadí výsledného skandálu. Naposledy dvojice osobně jednala loni v září.