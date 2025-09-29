Neexistují žádná útočiště. Trump souhlasí s útoky v hloubi Ruska, tvrdí Kellogg

„Zastává prezident názor, že Ukrajina může provádět útoky na dálku do Ruska? Schválil to?“ otázala se Kellogga moderátorka Fox News. „Myslím, že po přečtení toho, co řekl Trump, viceprezident J. D. Vance a také ministr zahraničí Marco Rubio, je odpověď ano. Využijte schopnost zasáhnout do hloubky, nejsou žádná útočiště,“ uvedl zvláštní vyslanec.
Při odpovědí na doplňující otázku, zda mají ukrajinské síly povolení tímto způsobem používat zbraně dodané USA, už ale tak jistě nepůsobil.
„Je to smíšené. Někdy povolení dostanou, někdy ne. Konečné rozhodnutí o tom, zda Ukrajina může provádět údery dlouhého doletu na území Ruska, leží na Trumpovi v každém jednotlivém případě. Je to vrchní velitel americké armády,“ poznamenal.
Kellogg potvrdil, že ukrajinský prezident Zelenskyj v minulém týdnu požádal Trumpa o americké naváděné střely Tomahawk, které mají dolet až 2 500 kilometrů. Podle zvláštního vyslance ale o této žádosti dosud nepadlo žádné rozhodnutí. Vance v neděli uvedl, že USA dodávky zvažují s ohledem na to, že Moskva stále odmítá příměří.
Trumpův předchůdce Joe Biden povolil loni Ukrajině používat proti cílům na ruském území americké střely ATACMS s doletem 300 kilometrů. Trump tehdy toto rozhodnutí ostře kritizoval.
Zelenskyj v pátek portálu Axios řekl, že Ukrajina už nyní může udeřit hluboko na ruském území svými drony, ale mnoho vojenských cílů má podle něj sofistikovanou protivzdušnou obranu, kterou je s bezpilotními letouny obtížné prolomit.
Střely Tomahawk jsou také mnohem rychlejší než drony a jejich úder je ničivější. Ukrajina o ně v uplynulém roce vyjádřila zájem několikrát, ale podle Axiosu je to jediný systém, jejž Trump zatím nedovolil prodat spojencům v NATO, kteří nyní zbraně od USA pro Ukrajinu nakupují.
Ukrajina se ruské invazi brání i s pomocí ve formě vojenského vybavení od svých spojenců. Ukrajinci zároveň sami vyvíjejí vlastní zbraně. Neochotu partnerů ohledně poskytnutí zbraní dlouhého doletu se snaží obejít vývojem vlastních systémů, jako je zbraň Paljanycja nebo střela s plochou drahou letu Flamingo, ale těm chybí desítky let zkušeností, které má Tomahawk, podotkl Axios.