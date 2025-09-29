Neexistují žádná útočiště. Trump souhlasí s útoky v hloubi Ruska, tvrdí Kellogg

Autor:
  11:51aktualizováno  11:51
Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg prohlásil, že prezident Donald Trump souhlasí s tím, aby Kyjev prováděl útoky dlouhého doletu na ruském území. Stanici Fox News ale zároveň řekl, že Ukrajina bude pro takové údery potřebovat povolení případ od případu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulém týdnu požádal Trumpa o střely dlouhého doletu Tomahawk.
Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg ve Varšavě. (18. února...

Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg ve Varšavě. (18. února 2025) | foto: Kacper PempelReuters

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zmocněncem amerického prezidenta...
Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
16 fotografií

„Zastává prezident názor, že Ukrajina může provádět útoky na dálku do Ruska? Schválil to?“ otázala se Kellogga moderátorka Fox News. „Myslím, že po přečtení toho, co řekl Trump, viceprezident J. D. Vance a také ministr zahraničí Marco Rubio, je odpověď ano. Využijte schopnost zasáhnout do hloubky, nejsou žádná útočiště,“ uvedl zvláštní vyslanec.

Při odpovědí na doplňující otázku, zda mají ukrajinské síly povolení tímto způsobem používat zbraně dodané USA, už ale tak jistě nepůsobil.

„Je to smíšené. Někdy povolení dostanou, někdy ne. Konečné rozhodnutí o tom, zda Ukrajina může provádět údery dlouhého doletu na území Ruska, leží na Trumpovi v každém jednotlivém případě. Je to vrchní velitel americké armády,“ poznamenal.

Kellogg potvrdil, že ukrajinský prezident Zelenskyj v minulém týdnu požádal Trumpa o americké naváděné střely Tomahawk, které mají dolet až 2 500 kilometrů. Podle zvláštního vyslance ale o této žádosti dosud nepadlo žádné rozhodnutí. Vance v neděli uvedl, že USA dodávky zvažují s ohledem na to, že Moskva stále odmítá příměří.

Trumpův předchůdce Joe Biden povolil loni Ukrajině používat proti cílům na ruském území americké střely ATACMS s doletem 300 kilometrů. Trump tehdy toto rozhodnutí ostře kritizoval.

Válka na Ukrajině

Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. (28. srpna 2025)
Nad silnicí poblíž frontového města Kosťantynivka jsou nainstalovány sítě proti dronům. (25. srpna 2025)
Civilisté nesou lahve s vodou ve městě Kosťantynivka. (25. srpna 2025)
Dělníci staví obrněný transportér v dílně společnosti Ukr Armo Tech na neznámém místě na Ukrajině. (16. června 2025)
321 fotografií

Zelenskyj v pátek portálu Axios řekl, že Ukrajina už nyní může udeřit hluboko na ruském území svými drony, ale mnoho vojenských cílů má podle něj sofistikovanou protivzdušnou obranu, kterou je s bezpilotními letouny obtížné prolomit.

Střely Tomahawk jsou také mnohem rychlejší než drony a jejich úder je ničivější. Ukrajina o ně v uplynulém roce vyjádřila zájem několikrát, ale podle Axiosu je to jediný systém, jejž Trump zatím nedovolil prodat spojencům v NATO, kteří nyní zbraně od USA pro Ukrajinu nakupují.

Ukrajina se ruské invazi brání i s pomocí ve formě vojenského vybavení od svých spojenců. Ukrajinci zároveň sami vyvíjejí vlastní zbraně. Neochotu partnerů ohledně poskytnutí zbraní dlouhého doletu se snaží obejít vývojem vlastních systémů, jako je zbraň Paljanycja nebo střela s plochou drahou letu Flamingo, ale těm chybí desítky let zkušeností, které má Tomahawk, podotkl Axios.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.