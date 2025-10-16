Trump před schůzkou se Zelenským mluví s Putinem. Je to dlouhé, oznámil

  18:12aktualizováno  18:12
Americký prezident Donald Trump právě telefonicky hovoří se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Napsal to kolem 17:30 SELČ na sociální síti Truth Social s tím, že konverzace je dlouhá a o jejím obsahu bude informovat po skončení rozhovoru.
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Střela Tomahawk během testů v roce 2002 v Kalifornii
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Jednání, jehož hlavním tématem je podle všeho válka na Ukrajině, se koná den před schůzkou Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě.

Ruského prezidenta, který už přes tři a půl roku vede válku proti Ukrajině, Trump v posledních dnech opakovaně kritizoval. „Měl jsem velmi dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale prostě nechce skončit tu válku,“ poznamenal šéf Bílého domu s tím, že neví, proč Putin ve válce pokračuje, když je pro něj špatná.

Telefonát obou prezidentů o několik hodin předchází páteční schůzce Trumpa a Zelenského, na níž by se podle očekávání mělo diskutovat i o poskytnutí amerických střel dlouhého doletu Tomahawk Kyjevu.

Ukrajina by jimi mohla útočit na cíle v hloubi ruského území, od čehož si Zelenskyj slibuje vyvinutí takového tlaku, který by Rusko donutil válku ukončit. Trump v neděli po telefonátu se Zelenským uvedl, že by dodávky tomahawků mohl povolit.

Šéf Bílého domu se dlouhodobě snaží rusko-ukrajinský konflikt ukončit, v létě se setkal s Putinem na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.

Moskva mezitím Washington varovala před poskytnutím tomahawků Ukrajincům s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.

