Trump před schůzkou se Zelenským mluví s Putinem. Je to dlouhé, oznámil

Jednání, jehož hlavním tématem je podle všeho válka na Ukrajině, se koná den před schůzkou Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě.
Ruského prezidenta, který už přes tři a půl roku vede válku proti Ukrajině, Trump v posledních dnech opakovaně kritizoval. „Měl jsem velmi dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale prostě nechce skončit tu válku,“ poznamenal šéf Bílého domu s tím, že neví, proč Putin ve válce pokračuje, když je pro něj špatná.
Telefonát obou prezidentů o několik hodin předchází páteční schůzce Trumpa a Zelenského, na níž by se podle očekávání mělo diskutovat i o poskytnutí amerických střel dlouhého doletu Tomahawk Kyjevu.
Ukrajina by jimi mohla útočit na cíle v hloubi ruského území, od čehož si Zelenskyj slibuje vyvinutí takového tlaku, který by Rusko donutil válku ukončit. Trump v neděli po telefonátu se Zelenským uvedl, že by dodávky tomahawků mohl povolit.
Šéf Bílého domu se dlouhodobě snaží rusko-ukrajinský konflikt ukončit, v létě se setkal s Putinem na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.
Moskva mezitím Washington varovala před poskytnutím tomahawků Ukrajincům s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.