Zelenskyj se sešel s Kelloggem, Trump před schůzkou v Bílém domě píše o poctě

„Velký den v Bílém domě. Nikdy jsme tu neměli tolik evropských lídrů najednou. Je to pro Ameriku velká pocta!!! Uvidíme, jaké budou výsledky,“ napsal americký prezident. Státníci budou hovořit o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na Aljašce a o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.
Trump přijme ukrajinského prezidenta v 19:15 SELČ a poté se k nim přidají zástupci Evropské unie, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgii Meloniové a finského prezidenta Alexandera Stubba.
Přítomen bude i britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Společné jednání všech má začít v 21:00 hodin SELČ. Zelenskyj se před jednáním s Trumpem ještě zúčastní „přípravné schůzky“ s von der Leyenovou a dalšími evropskými partnery, uvádí kalendář von der Leyenové zveřejněný na stránkách Evropské komise.
„Musíme to udělat správně. Musíme zajistit, aby nastal mír, aby byl trvalý, spravedlivý a čestný,“ řekl Starmer ve videu zřejmě natočeném cestou do Washingtonu.
Ruské útoky na Ukrajinu z pondělní noci, při nichž v Charkově a Záporoží zahynulo dohromady nejméně deset lidí, označil Zelenskyj za „demonstrativní a cynický“ krok Moskvy před jeho schůzkou s Trumpem, jejímž cílem je hledat cestu k ukončení války na Ukrajině. Tu Rusko rozpoutalo před více než třemi lety.