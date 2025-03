Trumpova vláda chce deportovat čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků

14:00 , aktualizováno 14:00

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje odebrat dočasný legální status přibližně 240 tisícům Ukrajincům, kteří do USA uprchli před válkou s Ruskem. S odvoláním na vysokého činitele blízkého Trumpovi a tři zdroje obeznámené se záležitostí to uvedla agentura Reuters. Krok, který by mohl přijít už v dubnu, by umožnil rychlou deportaci Ukrajinců z USA.