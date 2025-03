Waltz převzal zodpovědnost za únik informací. Pak kritizoval The Atlantic

„Přijímám plnou zodpovědnost. Já jsem skupinu sestavil,“ uvedl Waltz. „Je to trapné. Přijdeme tomu na kloub,“ dodal v pořadu stanice Fox News, kde řekl, že neví, jak se novinář do chatovací skupiny amerických činitelů dostal.

Kromě toho prohlásil, že Goldberga osobně nezná. „Znám ho podle jeho hrozné pověsti,“ uvedl poradce, který označil šéfredaktora The Atlantic za „spodinu“ novinářů. „Udělali jsme chybu. Jdeme dále,“ pronesl dále Waltz. Trump před tím podle Fox News prohlásil, že není velkým fanouškem The Atlantic. „Pro mě je to časopis, který zaniká,“ řekl šéf Bílého domu.

The Atlantic reagoval podle stanice NBC News prohlášením, ve kterém uvedl, že pokusy znevážit a zdiskreditovat časopis, jeho šéfredaktora a jejich zpravodajství se řídí „zjevným návodem zvolených představitelů a dalších osob u moci, které jsou nepřátelské vůči novinářům a právům všech Američanů na základě prvního dodatku“ americké ústavy. Ten garantuje svobodu projevu.

Goldberg byl 13. března nedopatřením pozván do chatovací skupiny v aplikaci Signal, kde byli také viceprezident J.D. Vance či ministr obrany Pete Hegseth, který ostatní informoval o konkrétních cílech chystaných amerických útoků či zbraních, které USA nasadí. Aplikaci Signal Washington neschválil pro sdílení citlivých informací a Goldberg posléze její použití ke koordinaci útoku označil za „nehorázně lehkomyslné“.

Agentura AP napsala, že Trump v úterý bagatelizoval kauzu a řekl, že incident byl „jediným zádrhelem za dva měsíce a ukázalo se, že nebyl vážný“. Podle prezidenta Goldbergova přítomnost v chatovací skupině neměla vliv na americké vojenské operace. Trump rovněž řekl, že Goldbergovo číslo do skupiny na Signalu přidal jeden z Waltzových asistentů.

Použití aplikace Signal pro diskuzi o citlivé operaci vystavilo administrativu republikánského prezidenta bouřlivé kritice ze strany demokratických zákonodárců, napsala AP. Demokraté podle ní vyjádřili rozhořčení také nad tvrzením Bílého domu a vysoce postavených činitelů, že se tam nesdílely žádné utajované informace.

Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová a ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe v úterý při slyšení o světových hrozbách před senátním zpravodajským výborem tvrdili, že nejvyšší američtí představitelé nesdíleli utajované informace v chatovací skupině, jejíž součástí byli také oni dva. „Je pro mě těžké uvěřit, že by cíle a načasování a zbraně nebyly utajované,“ řekl nicméně během slyšení nezávislý senátor Angus King, který většinou hlasuje s demokraty.

Goldbergův článek v pondělí vyvolal pobouření a údiv mezi odborníky na národní bezpečnost. Demokraté hovořili o neuvěřitelné nekompetentnosti. Členové této strany a také někteří republikáni volali po vyšetření incidentu, který označili za závažné narušení bezpečnosti. Trump podle Fox News řekl, že Waltz ve své funkci kvůli incidentu neskončí.