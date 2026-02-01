Pokud USA zaútočí, bude to znamenat regionální konflikt, pohrozil Chameneí

Autor: ,
  10:44aktualizováno  10:44
Pokud Spojené státy zaútočí na Írán, tentokrát to bude znamenat regionální ozbrojený konflikt, varoval v neděli íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou šestaosmdesátiletý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se dívá na setkání v Teheránu....

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se dívá na setkání v Teheránu. (2. října 2024) | foto: 094937+0000,LEADER.IRReuters

Íránský duchovní vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, se poprvé od příměří...
Íránský admirál Alí Šamchání a nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí v Teheránu...
Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...
Žena pálí portrét nejvyššího vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího poté, co...
10 fotografií

Ajatolláhovo vystoupení živě přenášela íránská televize.

Po celém Íránu se od prosince konaly protesty, při kterých podle různých zdrojů zahynuly tisíce lidí. Prezident Masúd Pezeškján v sobotu prohlásil, že protesty podnítil americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a politici z Evropské unie. Trump už předtím Teheránu pohrozil zásahem, pokud bude íránský režim demonstranty zabíjet.

Celostátní protesty namířené proti teokratickému systému vlády Chameneí přirovnal k převratu. Jeho vyjádření přichází v době, kdy jsou podle zpráv z médií po protestech v Íránu zadrženy desítky tisíc lidí. Ajatolláhova slova tak postoj vlády vůči demonstracím ještě přitvrzují.

Pokud je v Íránu někdo obviněn ze vzpoury, může být odsouzen i k trestu smrti, což znovu vyvolává obavy, že Teherán přistoupí k hromadným popravám zadržených. Právě to byla jedna z nepřekročitelných linií, které Trump vymezil pro případné použití vojenské síly proti Íránu.

17. ledna 2026

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.