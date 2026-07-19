Odveta za padlé. USA zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a sklady raket

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  7:33aktualizováno  7:33
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Síly Spojených států podnikly odvetný útok vůči Íránu za dva své vojáky padlé v...

Síly Spojených států podnikly odvetný útok vůči Íránu za dva své vojáky padlé v Jordánsku (18. červenec 2026) | foto: Reuters

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Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních íránských útocích. CENTCOM o pár hodin později uvedlo, že Spojené státy ukončily již osmou sérii nočních úderů v řadě a zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu.

„Americké síly zahájily na rozkaz vrchního velitele nové letecké údery proti Íránu,“ napsalo CENTCOM na síti X. „Cílem těchto úderů je oslabit schopnost Íránu ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat jednotky Islámské revoluční gardy, které včera v noci zaútočily na americké vojáky v Jordánsku,“ dodalo americké velitelství.

Státní íránská tisková agentura IRNA později s odkazem na úřady provincie Hormozgán uvedla, že kolem 1:30 místního času (0:00 SELČ) byla zasažena oblast v okolí města Sirík na jihu země. Další úder podle agentury mířil na území v blízkosti města Hádžíábád a výbuchy byly slyšet také v přístavu Bandar Abbás. Íránská státní televizní stanice IRIB uvedla, že terčem útoku se stal i ostrov Kešm v Hormuzském průlivu.

CENTCOM později oznámilo, že USA zasáhly íránská vojenská pobřežní sledovací a protivzdušná zařízení, námořní kapacity a sklady raket a dronů. „Americké vojenské síly se také zaměřily na jednotky Islámské revoluční gardy, které 17. července zaútočily na americké vojáky v Jordánsku,“ dodalo velitelství s tím, že údery skončily v 5:30 SELČ.

Podle posledních informací utrpělo zranění od pondělí v důsledku války v Íránu 13 amerických vojáků. Podle televize Al-Džazíra od začátku války zahynulo 16 příslušníků amerických ozbrojených sil a více než 400 bylo zraněno.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však Írán v sobotu pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.

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