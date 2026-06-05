Americký prezident Donald Trump označil Kubu za zhroucený stát v odpovědi na otázku, zda je cílem sankcí urychlit pád Havany.
Sankce přicházejí poté, co americký prezident v květnu podepsal výnos o zpřísnění sankcí proti Kubě. Od ledna, kdy USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, Trump ostrovu opakovaně hrozí vojenskou intervencí. Rovněž nařídil energetickou blokádu, která zastavila dodávky paliva na Kubu. Ostrov se v důsledku toho potýká s výpadky elektřiny, nedostatkem potravin a ekonomickým kolapsem.
V květnu USA obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra z vraždy kvůli sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Proti kroku Washingtonu v Havaně protestovaly tisíce lidí.
Trump dnes prohlásil, že USA chtějí, aby byla Kuba „hezky vedenou zemí“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dříve uvedl, že Trump by upřednostňoval uzavření dohody s komunistickou vládou na ostrově. Zároveň však vyjádřil pochybnosti o možnosti nalézt se stávajícím kubánským vedením diplomatické řešení.
Castro Espín v minulosti sloužil jako poradce kubánské komise pro obranu a národní bezpečnost. Byl přítomen u historického setkání svého otce Raúla s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou v březnu 2016 v Havaně.
Obama zahájil sbližování USA s Kubou, s Raúlem Castrem v roce 2014 oznámili novou kapitolu ve vztazích zemí. O rok později obě země po více než padesáti letech vzájemně otevřely své ambasády v Havaně a ve Washingtonu. Po smrti Raúlova bratra a někdejšího kubánského vůdce Fidela Castra v listopadu 2016 Obama nabídl Kubáncům přátelství.
Kritika ze strany prezidenta Kuby
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel nově uvalené americké sankce, které se týkají jeho samotného, jeho příbuzných i rodiny bývalého prezidenta Raúla Castra, označil za protiprávní. Trump se podle něj snaží tímto krokem zesílit blokádu Kuby a ještě více vyostřit napětí mezi Havanou a Washingtonem, píše agentura AFP.
„Agresivita a zvrácenost americké vlády se střetnou s naším odhodláním čelit nejhorším možným scénářům a odolávat imperialistickému náporu,“ uvedl Díaz-Canel. Nové sankce jsou podle něj dalším z amerických nátlakových opatření z posledních týdnů, jejichž cílem je poškodit kubánský lid.